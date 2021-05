Cuba: un artiste dissident en grève de la faim hospitalisé

Une photo de l'artiste Luis Manuel Otero Alcantara prise par la poétesse et activiste cubaine Katerine Bisquet au sixième jour de sa grève de la faim, le 30 avril 2021. © - Katherine Bisquet/AFP

Texte par : RFI

Après huit jours de grève de la faim et de la soif, Luis Manuel Otero Alcantara a été délogé et transféré à l’hôpital dimanche. Les autorités estiment qu’il ne présente aucun signe de malnutrition et dément cette grève de la faim, mais l’artiste cubain est toujours soigné. Il avait cessé de boire et de s'alimenter pour dénoncer la répression dont il fait l’objet et le vol de ses œuvres d’art.