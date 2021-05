Covid-19 en Argentine: une pénurie de vaccins menace les secondes injections

L’Argentine, qui vient de franchir la barre symbolique des trois millions de cas de Covid-19, a elle aussi du mal à se faire livrer les vaccins qu’elle a achetés. L’Inde, nouvel épicentre de la pandémie, n’a pas pu livrer en mars la deuxième partie des 1 160 000 doses du vaccin Covishield commandées. Résultat: des milliers d’Argentins ayant reçu la première dose de ce sérum ne savent pas s’ils pourront recevoir la seconde.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Sylvia Baschuk a 74 ans. Elle vit à Villa Ventana, dans la Province de Buenos Aires. Le 1er mars dernier, cette médecin et son mari ont reçu leur première dose du vaccin Covishield: « Nous avions un rendez-vous le 29 mars pour recevoir la seconde dose, mais nous n’avons plus de nouvelles. »

Aucune nouvelle, car l’Inde, qui produit le vaccin Covishield, a suspendu ses livraisons. Or, le délai maximum de douze semaines entre les deux injections arrivera à terme fin mai pour la grande majorité des quelque 500 000 Argentins qui ont reçu une dose de ce vaccin. « Je me sens flouée, inquiète, en colère, mais surtout flouée », précise Sylvia Baschuk.

Perdre les bénéfices de la première injection

Constanza Flores Vidal est quant à elle d’autant plus inquiète que c’est sa mère de 80 ans, qui a de lourds antécédents médicaux, qui pourrait perdre les bénéfices de sa première injection: « Hier justement ma mère était inquiète et me demandait : “Quand est-ce que ça va se terminer ? Je suis en train de perdre le peu de temps qui me reste !” Elle ne nous voit pas beaucoup, elle ne peut voir ni ses enfants ni ses petits-enfants. Elle ne peut pas avoir la vie normale d’une dame de 80 ans, et nous sommes tous très angoissés. »

Les personnes ayant reçu une injection de Covishield peuvent éventuellement la compléter avec une dose d’AstraZeneca, qui a la même formule. Mais à ce jour, l’Argentine n’a reçu aucunes des 22 millions de doses achetées au groupe suédo-britannique.

