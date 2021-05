Pérou: inquiétudes des féministes et de la communauté LGBT face au quinquennat à venir

Le 6 juin 2021, les Péruviens choisiront leur nouveau président entre Pedro Castillo et Keiko Fujimori. Deux candidats qui ont une vision très conservatrice sur les sujets de société : anti-avortement, contre l’éducation sexuelle et les droits LGBT. Le prochain quinquennat s’annonce conservateur, ce qui inquiète les associations féministes et la communauté LGBT.

De notre correspondante à Lima,

Depuis le début de la course à la présidentielle, Keiko Fujimori comme Pedro Castillo se sont tous les deux présentés comme de fervents opposants à l’avortement, au mariage pour tous ou encore à l’éducation sexuelle.

« Grande influence de la pensée conservatrice religieuse »

L’arrivée de ces deux candidats en tête du second tour est donc une mauvaise nouvelle pour Maria Ysabel Cedano, présidente de l’association féministe péruvienne DEMUS : « Ces résultats électoraux mettent en danger les avancées féministes des dernières années, car nous avons affaire à deux candidats qui appartiennent à des organisations qui représentent une culture politique autoritaire. Le fujimorisme est responsable de crimes contre l’humanité pour les violences sexuelles commises pendant le conflit armé interne et la stérilisation forcée de centaines de milliers de femmes dans les années 1990 et 2000. Mais leurs responsables politiques mènent des campagnes de négationnisme de ces crimes et traitent les féministes de "féminazis". Et dans le cas de Pedro Castillo, son discours est ambigu : il dit être pour l’égalité homme-femme, mais contre le féminisme. Il critique les stérilisations forcées, mais est en faveur d’une politique de planification familiale et de contrôle de la natalité. Et dans les programmes des deux candidats, il y a une grande influence de la pensée conservatrice religieuse catholique et évangélique qui représente un danger pour les droits des femmes. »

Un siècle de luttes et d’avancées menacé

Cette orientation conservatrice religieuse on la retrouve au sein du nouveau Parlement, ce qui ne manque pas d’inquiéter Maria Ysabel Cedano.

« Ce nouveau Parlement n’est pas seulement conservateur, c’est une alliance de fondamentalistes religieux anti-droits de l’homme qui prônent par exemple l’abstinence sexuelle comme méthode contraceptive, la peine de mort pour les violeurs et le retrait du Pérou de la convention américaine relative aux droits de l’homme. Ils ne vont pas se contenter d’entraver les avancées en matière de droits des femmes, ils vont nous faire revenir en arrière ! C’est un siècle de luttes et d’avancées féministes qui est menacé ! »

Inquiétudes face à l'arrivée d'un parti d'extrême-droite

L’arrivée au Parlement d’un parti d’extrême-droite inquiète particulièrement les féministes. Renovacion Popular, 4e force politique, compte dans ses rangs des membres de groupes ultra-catholiques, de sectes évangéliques et du mouvement « Con Mis Hijos No Te Metas ». Ce mouvement s’oppose depuis 2016 à la politique du gouvernement en faveur de l’éducation sexuelle à l’école, car elle promeut selon eux « l’homosexualité chez les enfants » et « enseigne aux petites filles la masturbation comme moyen d’émancipation ».

L’entrée de ce parti ultraconservateur au Parlement suscite aussi les inquiétudes de la communauté LGBT, comme en témoigne Leyla Huertas, activiste trans et présidente de l’association Feminas : « Les fujimoristes n’ont jamais soutenu les politiques publiques en faveur du mouvement LGBT. Au contraire, ils les ont bloquées comme dernièrement le projet de loi visant à nous permettre de changer de nom et de sexe. Et aujourd’hui, les fujimoristes sont divisés en 3 partis qui sont tous représentés au sein du nouveau Parlement : Fuerza Popular, Avanza Pais et Renovacion Popular. Ce dernier a d’ailleurs mené une campagne ouvertement homophobe et transphobe en s’en prenant par exemple à Gahela, candidate trans au Parlement, à travers des attaques personnelles sur les réseaux sociaux. »

Face à ce nouvel échiquier politique, Leyla Huertas redoute les cinq ans à venir : « La majorité d’entre nous a peur. Le prochain Parlement sera encore plus défavorable à la communauté LGBT que les précédents, car ces députés ne vont pas se contenter d’entraver nos actions. On craint que leurs projets de loi soient plus agressifs envers nous, car leurs discours sont plus violents. »

Pour expliquer ce virage ultra-conservateur au sein de la politique péruvienne, la présidente de l’association féministe DEMUS Maria Ysabel Cedano évoque le rôle important joué par les Églises pendant la pandémie face à un État défaillant. Tout comme une plus grande visibilité des mouvements féministes et LGBT ces dernières années.

