La rue ne décolère pas en Colombie

L'extrême gauche a totalement pris en otage les travailleurs de Colombie et nous, les entrepreneurs, qui créons des emplois. Nos employés ne peuvent pas venir travailler parce que les stations de transport en commun ont été brûlées. On ne peut ni entrer ni sortir des villes, on ne peut pas recevoir de fournitures, de nourriture, ça fait 4 jours qu'on ne peut rien acheter ! Il n'y a pas d'essence à Cali depuis 3 jours, personne ne peut se déplacer, on ne peut pas aller se faire vacciner contre le Covid. Donc les gens restent chez eux, et on en souffre beaucoup, parce qu'on commence à manquer de nourriture. Tu as de l'argent, mais ça ne te sert à rien, parce qu'il n'y a rien à acheter, rien n'entre ni ne sort de Cali. Donc la situation est très grave et c'est le travailleur, l'entrepreneur, qui se retrouve pris en sandwich là-dedans.