Covid-19: aux Etats-Unis, Joe Biden veut étendre la vaccination aux adolescents

Le président américain Joe Biden (ici en avril 2021) veut désormais vacciner les plus jeunes et les habitants des zones rurales. Getty Images via AFP - DREW ANGERER

Aux Etats-Unis le rythme de la vaccination ralenti alors Joe Biden change de stratégie. Le président veut plus de sites de vaccination en zones rurales et plus de jeunes vaccinés. Joe Biden se dit même favorable à une vaccination immédiate des adolescents.