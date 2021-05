Mexique: la colère des habitants de Mexico après l’effondrement du métro aérien

Après le terrible accident de métro qui a fait 24 morts et plus de 70 blessés mardi à Mexico, l’heure est aux explications et à la polémique. AFP - CLAUDIO CRUZ

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Un terrible accident de métro a fait 24 morts et plus de 70 blessés mardi à Mexico. Un pont s’est effondré sur un tronçon aérien de la ligne 12 du métro de la capitale, entraînant avec lui les wagons et les passagers dans une chute de 20 mètres de haut. Au lendemain de cette tragédie, l’heure est aux explications et à la polémique.