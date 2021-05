À la Une: États-Unis, vers une levée des brevets des vaccins anti-Covid?

Les États-Unis rejoignent l’initiative de l’Inde et de l’Afrique du Sud pour pouvoir accélérer la production de vaccin au niveau mondial.

C’est la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, qui l’a annoncé dans un communiqué, précise The Hill. « Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires », explique-t-elle. Les États-Unis rejoignent donc l’initiative de l’Inde et de l’Afrique du Sud pour pouvoir accélérer la production de vaccin au niveau mondial, explique le quotidien. Katherine Tai rappelle que les États-Unis croient toujours en la protection de la propriété intellectuelle, mais étant donnée la situation actuelle, l’urgence est de mettre un terme à l’épidémie.

Désormais, c’est à l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce, de trancher, précise le quotidien. Une annonce critiquée par les laboratoires pharmaceutiques, mais saluée par de nombreux pays. « Une décision indispensable », estime même le quotidien argentin La Nacion alors que l’épidémie est en train de faire des ravages en Inde et Amérique latine. Ces dernières semaines la Maison Blanche pesait le pour et le contre, détaille le quotidien et finalement, c’est le bon sens qui l’a emporté.

Joe Biden n’a pas cédé aux pressions des lobbys, estime le quotidien mexicain La Jornada qui rappelle que plus de 170 anciens dirigeants et prix Nobel avaient écrit au président américain en avril dernier pour lui demander cette levée des brevets. Une annonce qui marque aussi l’entrée des États-Unis dans le jeu de la diplomatie des vaccins, un jeu dans lequel Moscou et Pékin ont un temps d’avance, explique La Jornada.

Début des discussions pour tenter de mettre un terme à la crise en Colombie

La tension ne faiblit pas après huit jours de manifestations en Colombie. Ce mercredi, des milliers de Colombiens défilaient encore dans les rues du pays avec des revendications très diverses, mais une seule cible : le président Ivan Duque. Un président qui a commencé ce mercredi à rencontrer différents acteurs dans le cadre du dialogue national qu’il souhaite mettre en place et que réclament les manifestants. Hier, des fonctionnaires et des membres de la société civile ont pu dialoguer avec Ivan Duque, précise Semana.

Une première qui en annonce d’autres puisque le président va encore rencontrer des représentants d’autres secteurs ce jeudi avant une réunion très attendue le 10 mai avec les leaders de ce mouvement et aussi des représentants des étudiants. D’ailleurs selon El Espectador, la Commission de la paix du Sénat colombien a demandé hier au président d’avancer cette réunion du 10 mai pour freiner l’escalade de la violence. Une demande qui reste pour l’instant sans réponse alors qu’il y a urgence, car les violences continuent, ce qui a même obligé les autorités de la ville de Cali a déclaré ce qu’elles appellent « l’urgence manifeste ».

Cette ville qui est un des poumons économiques du pays, troisième ville la plus peuplée de Colombie, est considérée par beaucoup comme l’épicentre de ce mouvement. C’est d’ailleurs à Cali que l’on compte le plus de victimes depuis le début des manifestations. Cette décision de la municipalité va permettre de faciliter certaines démarches urgentes en réponse aux violences et aux destructions détaille El Tiempo. Selon El Pais, édition colombienne, les manifestations dans la région de Cali ont été infiltrées par des milices qui seraient responsables notamment des attaques menées contre des commissariats et d’autres bâtiments publics. La situation sur place devient compliquée, explique le quotidien. Après huit jours de mobilisation, les aliments commencent à manquer comme en témoigne une vidéo mise en ligne par El Pais.

Le quotidien vénézuélien El Nacional va saisir les Nations unies

Les dirigeants d’El Nacional ont décidé de dénoncer devant les Nations unies le harcèlement dont ce quotidien est victime et l’amende de treize millions de dollars qui lui a été infligée. Une amende record qu’El Nacional doit verser à Diosdado Cabello, considéré comme le numéro des chavistes, à la suite d’un procès en diffamation. Une amende qui signifierait tout simplement la mort de ce quotidien selon ces dirigeants.

Un procès et une sentence qui ne visaient qu’à prendre le contrôle d’un des derniers organes de presse indépendant, estime Miguel Henrique Otero, le président-directeur du journal. Ce dernier compte sur la communauté internationale pour empêcher qu’El Nacional ne devienne la propriété de Diosdado Cabello et annonce qu’il compte déposer un dossier en ce sens devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme et devant les Nations unies.

