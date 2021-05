États-Unis: le concert pour l'accès au vaccin contre le Covid-19 récolte 340 millions de dollars

Aux États-Unis, des dizaines d’artistes et de personnalités politiques internationales se sont mobilisés pour un concert caritatif. Un événement destiné à récolter des dons pour financer la vaccination dans le monde. Plus de 300 millions de dollars ont été récoltés.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

« Un concert pour unir le monde », et selon les mots du prince Harry, un concert pour que chacun ait accès au vaccin contre le coronavirus. Enregistré la semaine dernière dans un stade de Los Angeles, le Vax Live Concert a été diffusé samedi soir 8 mai en ligne et dans plus de 100 pays. Devant 20 000 travailleurs essentiels, tous vaccinés et masqués, des dizaines d’artistes se sont succédés sur scène : Jennifer Lopez, Her, les Foo Fighters, l’acteur Ben Affleck. Tous ont plaidé pour une distribution équitable des vaccins.

Solidarité envers l'Inde

L’acteur indien Amitabh Bachchan a également appelé à la solidarité envers l’Inde où la situation continue d’être dramatique.

Dans un message vidéo, le président américain, John Biden, a assuré que les dirigeants étaient mobilisés. « On travaille avec des dirigeants partout dans le monde pour partager plus de vaccins et accélérer la production. Pour nous assurer que chaque pays puisse avoir les vaccins nécessaires. Si on y arrive, on ne ratera plus aucun moment de nos vies. »

Les dons iront à l'initiative Covax

Le concert a permis de collecter 340 millions de dollars ainsi que des dons de vaccins de la part de pays ou de laboratoires allant jusqu'à 25 millions de doses. Des dons qui iront à l’initiative Covax mise en place pour permettre aux pays moins riches d’accéder aux vaccins.

