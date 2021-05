Argentine: le président Fernández en Europe pour des négociations sur la dette du pays

Le président argentin Alberto Fernandez entame ce dimanche une tournée en Europe. Il sera au Portugal aujourd’hui, avant de se rendre en Espagne, en France, en Italie et au Vatican. A chaque fois, il rencontrera les chefs d’État ou de gouvernement de ces pays avec un objectif : obtenir des soutiens politiques dans ses négociations sur la dette argentine.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience.

D’ici la fin de l’année, l’Argentine doit s’acquitter d'une dette de 2,38 milliards de dollars au Club de Paris, un groupe informel de créanciers publics, et d’environ trois milliards et demi de dollars au FMI. Problème, les caisses du pays sont vides, et l’Argentine a besoin de soutiens. Emilia Val est sociologue spécialisée dans l'étude de la restructuration des dettes souveraines. « L’idée est d’aller dans des pays qui sont actionnaires ou parties de ces deux organismes, et chercher des soutiens pour renforcer la position de l’Argentine dans ses négociations avec ces organismes ».

Mesures d'austérité

Ce sont donc des délais de paiement que va demander le président argentin, notamment au FMI à qui l’Argentine doit encore au total quelques 45 milliards de dollars. Une dette héritée de son prédécesseur, qu’Alberto Fernandez, péroniste âgé de 62 ans, qualifie « d’irremboursable » depuis son élection en 2019. Emilia Val. « La stratégie de Fernandez a deux aspects : montrer sa volonté de payer, mais aussi souligner les contraintes de l’Argentine dans un contexte de crise économique aggravée par la pandémie. »

Obtenir un délai de paiement est d’autant plus important pour le président argentin, élu en 2019, que des élections législatives partielles arrivent en octobre, et qu’il ne veut pas avoir à prendre des mesures d’austérité avant.

La crise économique en Argentine s'est encore aggravée avec la pandémie de Covid-19, avec une chute de près de 10% du produit intérieur brut (PIB) et une pauvreté qui touche 42% de la population.

