Covid-19: face aux bons chiffres, Mexico lève certaines restrictions

Les bars et restaurants de Mexico pourront désormais ouvrir jusqu'à 22 h. AFP - PEDRO PARDO

Texte par : RFI

À partir de ce lundi 10 mai, la ville de Mexico lève certaines restrictions sur plusieurs activités commerciales, culturelles et sportives. Le niveau d'alerte épidémiologique atteint son seuil le plus bas depuis le début de la première vague en mars 2020. Et le Covid-19 recule pratiquement dans tout le pays contrairement à ce qui se passe ailleurs en Amérique latine.