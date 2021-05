États-Unis: les républicains veulent faire payer à Liz Cheney ses critiques envers Trump

Aux États-Unis, les républicains se réunissent ce mercredi pour statuer sur le sort de Liz Cheney. La numéro trois du parti à la Chambre des représentants devrait être démise de ses fonctions. Elle fait partie des dix élus qui avaient voté en faveur de la mise en accusation de Donald Trump et a continué à le critiquer depuis sa défaite à la présidentielle.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Liz Cheney a survécu à une première motion de censure en février. Mais la numéro trois du parti républicain à la chambre a continué à rendre Donald Trump responsable des émeutes du capitole, et cela ne passe plus auprès de l’élite du parti, soucieuse de préserver un électorat toujours fidèle à l’ancien chef d’État.

« J’ai toujours aimé Liz Cheney mais elle estime que le parti républicain ne peut pas grandir avec le président Trump. J’estime qu’on ne peut pas continuer sans lui », a déclaré le sénateur républicain Lindsay Graham.

Le sort de Liz Cheney semble scellé. Kevin McCarthy, le chef des républicains à la Chambre a invité ses pairs à la démettre de ses fonctions. Matt Kizinger est l’un des rares élus du parti qui la soutient encore. « Liz est chassée pour une chose : sa cohérence. Elle dit exactement ce qu’a affirmé Kevin McCarthy le 6 janvier : Donald Trump est responsable des émeutes. Mais deux semaines plus tard, lui est allé à Mar a Lago et c’est comme si le 6 janvier n’avait jamais existé. Liz Cheney est remplacée parce que sa cohérence gêne », a-t-il lancé.

De plus en plus isolée au sein du parti

« Nous, les républicains, devons défendre des principes véritablement conservateurs et nous éloigner du culte dangereux et antidémocratique de la personnalité de Donald Trump », écrivait Liz Cheney il y a quelques jours encore dans une tribune publiée dans le Washington Post. L'élue du Wyoming représente la ligne dure du parti républicain. Mais elle refuse de prendre à son compte les fausses déclarations de l'ex-président concernant les prétendues fraudes électorales lors de la dernière présidentielle.

Elle ne s'est jamais tue depuis. Pourtant, Liz Cheney se savait de plus en plus isolée au sein d'un parti conservateur dont une majorité d'élus estiment dépendre de Donald Trump pour pouvoir remporter la Chambre et le Sénat en 2022. En février, elle avait encore réussi à échapper à une éviction. Ce mercredi, Liz Cheney risque de perdre son poste à la direction du parti pour son refus de se compromettre.

C’est Elise Stefanik qui devrait la remplacer. Républicaine qualifiée autrefois de progressiste, elle affiche désormais un soutien inconditionnel à Donald Trump.

► À lire aussi : Liz Cheney, symbole de l'influence que conserve Trump sur le Parti républicain

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne