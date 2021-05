Le président argentin espère le soutien de Paris pour renégocier la dette de son pays

Ce mercredi, le président argentin Alberto Fernandez est à Paris dans le cadre de sa tournée européenne entamée lundi. Après avoir obtenu le soutien du Portugal et de l'Espagne dans son effort pour renégocier le remboursement de sa dette au Fonds monétaire international, Alberto Fernandez compte sur l’appui du président français Emmanuel Macron.

Alberto Fernandez est en mission lors de cette tournée européenne. Une mission cruciale et essentielle pour la survie de l’économie argentine si l’on en croit ses plus proches collaborateurs. Car son pays doit régler lors des trois prochaines années un emprunt de 45 milliards de dollars au FMI. Un emprunt concédé au gouvernement précédent et que la crise actuelle ne permet pas de rembourser.

Alberto Fernandez recherche donc l’appui de dirigeants européens en vue d’une renégociation des échéances de remboursement de cet emprunt. Un appui crucial sachant que ce jeudi le ministre argentin de l’Économie sera au Vatican où il retrouvera la directrice du FMI qui doit participer à un séminaire international auquel Martin Guzman est également invité.

Mais Alberto Fernandez a également une autre idée en tête lors de cette tournée : modifier certaines règles du système financier international, comme par exemple la majoration appliquée en cas de non remboursement en période de crise.

Là aussi, il espère obtenir le soutien du président français Emmanuel Macron tout comme dans sa quête d’un rééchelonnement du remboursement de deux milliards de dollars au Club de Paris. Une dette qui doit être remboursée d’ici la fin du mois de mai et que son pays n’est pas en mesure d’honorer.

