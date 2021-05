Venezuela: Nicolas Maduro se dit prêt à discuter avec l'opposition

Le président vénézuélien Nicolas Maduro (Photo illustration). © JHONN ZERPA Venezuelan Presidency/AF

Texte par : RFI

Le dialogue entre le gouvernement chaviste et l'opposition va-t-il reprendre ? Il est au point mort depuis fin 2019. La Norvège tente une nouvelle médiation pour résoudre la crise économique et humanitaire que traverse le pays. L'opposant Juan Guaido, affaibli sur le plan international et critiqué en interne, a montré des signes d'ouverture. Mercredi 12 mai, dans la soirée, le président Maduro a soutenu qu'il était prêt à participer à ce dialogue.