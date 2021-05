Canada: plusieurs centaines de personnes protestent contre la lenteur du système d'immigration

Plusieurs centaines de manifestants ont défilé ce samedi 15 mai au Québec pour réclamer la régularisation des demandeurs d’asile qui ont travaillé pendant la pandémie et l’accélération de la régularisation des immigrants en situation temporaire.

Avec notre correspondante à Montréal, Justine Cohendet

Ils sont des centaines de manifestants dans les rues de Montréal à avoir répondu à l’appel du collectif « Le Québec c’est nous aussi ». L’organisme dénonce les délais pour obtenir le statut de résident permanent au Québec.

« Ils sont aujourd’hui de vingt-sept mois, s’indigne le président du collectif, Thibault Camara. Si on les compare aux autres provinces du Canada, c’est six mois. On ne peut pas être une province respectée et respectable, si on fait des délais quatre fois supérieurs aux autres provinces. »

« Notre avenir est incertain »

Contrairement au reste du Canada, la province de Québec sélectionne elle-même les personnes qu’elle souhaite accueillir. « Cela fera vingt-six mois demain. Le stress d’être temporaire, c’est que vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir. Moi, personnellement, j’ai commencé à perdre mes cheveux », témoigne Anne-Sophie Stevensky, une Française d’origine qui attend sa résidence permanente depuis plus de deux ans.

Au cœur du cortège, les manifestants racontent presque tous la même histoire. « On n’arrête pas d’y penser, on n’arrête pas de réfléchir. On a une fille de 3 ans, on ne sait pas. Son avenir est incertain, notre avenir est incertain », confie Yasmine Boilini. Elle songe même à quitter la province.

Une lueur d’espoir toutefois, les organismes d’aide aux immigrants ont appris il y a deux jours, qu’Ottawa et Québec allaient permettre aux travailleurs étrangers d’obtenir un visa de travail temporaire, le temps que leur dossier de résidence permanente soit traité.

