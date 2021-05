À la Une: au Chili, les partis traditionnels boudés pour écrire la nouvelle Constitution

Publicité Lire la suite

Les électeurs chiliens ont délaissé les partis traditionnels et se sont tournés vers les candidats indépendants pour désigner les 155 rédacteurs chargés de réécrire la Constitution du pays qui date de la dictature militaire d’Augusto Pinochet (1973-1990), accusée d’être à l’origine de profondes inégalités sociales. Les deux listes qui rassemblent des candidats des partis de gauche, allant du centre gauche au Parti communiste, qui entendent proposer un nouveau modèle pour le pays avec différents droits sociaux garantis, comme l’éducation, la santé ou le logement, recueillent 33,22 % des suffrages. Avec 20,80 % des suffrages, la droite au pouvoir défendant le système actuel, qui aurait favorisé la croissance économique du pays, a été délaissée au profit des candidats indépendants qui auront le plus grand contingent parmi les 155 membres de l’Assemblée constituante élue sur une base paritaire, dont 17 sièges sont réservés aux 10 peuples autochtones.

« Les indépendants coulent la droite et envoient le reste des partis dans le coma », s’exclame El Mostrador. Le site d’informations estime que « le coup qu’ont infligé les citoyens aux partis traditionnels conduit à la prise de conscience que le Chili ne veut plus rien comme avant. C’est un pays qui espère que grâce à une nouvelle Constitution les droits sociaux et économiques de tous les Chiliens seront enfin respectés ».

« Nous assistons sans le moindre doute à un virage à gauche », souligne de son côté La Tercera. « Les indépendants ont émergé de façon insoupçonnée comme une nouvelle force politique sur laquelle se projettent notamment les jeunes électeurs. Et cette jeunesse souhaite visiblement un changement radical. La scène politique chilienne devient ainsi beaucoup plus imprévisible », poursuit le journal qui conclut : « Avec le recul on comprend que la flambée sociale d’octobre 2019 était bien plus qu’un simple malaise ou un désaccord avec le gouvernement actuel ».

Colombie : nouvelle réunion entre gouvernement et principal collectif du mouvement social

Cette réunion de dimanche a servi aux deux camps pour reformuler leurs exigences, souligne El Tiempo : le gouvernement a réclamé la levée immédiate de tous les barrages dressés sur les axes routiers et l’arrêt des actes de vandalisme observés lors de certaines manifestations. De son côté le collectif a exigé du gouvernement que le droit de manifester soit garanti. Pour cela, les protestataires réclament tout d’abord le retrait de l’armée de toutes les villes colombiennes et un ordre clair du président Ivan Duque aux forces de police de ne plus s’attaquer aux manifestants.

La réunion a duré trois heures et s’est terminée sans accord. Mais le gouvernement a dit vouloir étudier les demandes des protestataires. Et une nouvelle réunion est prévue aujourd’hui en début d’après-midi. « Peut-être un petit signe permettant d’espérer que les lignes commencent à bouger », s’avance prudemment le journal El Espectador.

Canada : des milliers de réfugiés doivent vivre plus de trois ans sans leurs enfants

« Trente-neuf mois. C’est la longue attente que doivent subir des milliers de réfugiés reçus au Canada pour enfin être réunis avec leurs enfants restés au pays », selon les plus récentes données obtenues par le quotidien Le Devoir. « Un délai inacceptable », dénonce le Conseil canadien pour les réfugiés. Sa directrice, Janet Dench le qualifie même « de honte pour la société canadienne ».

Une jeune mère africaine qui a obtenu le statut de réfugiée en 2019 et sa résidence permanente au Canada en février dernier n’a pas vu ses deux filles depuis plus de quatre ans. « L’autre jour, ma fille m’a demandé : “Maman, es-tu vraiment en vie ?” parce qu’un garçon de l’école s’est moqué d’elle en lui disant que, comme je n’étais jamais là, je devais être morte », raconte cette femme dans les colonnes du Devoir. Le Conseil canadien pour les réfugiés réclame que le gouvernement de Justin Trudeau ramène à six mois maximum le laps de temps entre l’obtention du statut de réfugié et la réunification des parents avec leurs enfants.

Californie : les feux de forêt repartent… dès le printemps

Un incendie a débuté vendredi soir dans une forêt à l’ouest de Los Angeles. « Les flammes ont déjà consommé 1 324 hectares et ont forcé l’évacuation d’environ mille habitants qui vivent près du Topanga Canyon », rapporte le Los Angeles Times. « D’autres localités des environs ont été averties de se tenir prêtes à en faire autant ». La forêt en proie aux flammes est difficile d’accès. Les pompiers n’excluent pas que l’incendie soit d’origine criminelle. Mais ce sont avant tout la sécheresse exceptionnelle qui sévit en Californie depuis plusieurs années et le manque de précipitations l’hiver dernier qui expliquent son avancée rapide.

Les Californiens, eux, s’inquiètent. Pourtant, habitués aux feux de forêt et surtout après un été et un automne catastrophiques en 2020, ils n’ont jamais connu d’incendies au printemps. Ce week-end, les températures à Los Angeles étaient fraîches et le ciel couvert avec de la bruine. « Il n’y a pas de doute : nous vivons dans notre chair le changement climatique », lance un habitant du Topanga Canyon dans les colonnes du Los Angeles Times.

