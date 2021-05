Vote constitutionnel au Chili: victoire des indépendants et de la gauche alternative

Les Chiliens élisaient ce week-end leur Assemblée constituante, qui sera chargée de réécrire la Constitution héritée de la dictature Pinochet. La gauche alternative et les candidats indépendants sont les grands gagnants du scrutin.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Malgré une participation plus faible qu'attendue, la future Assemblée constituante sera davantage représentative de la société chilienne. C'est le résultat direct des manifestations qui ont éclaté fin 2019 contre les inégalités sociales : les indépendants font une percée significative dans la future Assemblée.

Les partis de gauche alternative obtiennent aussi un très bon score. Avec la gauche traditionnelle, tous ces candidats élus représentent un peu moins des deux tiers des sièges au sein de l'Assemblée constituante.

De l'autre côté de l’échiquier politique, la coalition de droite au pouvoir subit une lourde défaite et emporte moins de 30 % des sièges, ce qui la met en difficulté car les décisions seront prises à une majorité des deux tiers.

Un an pour écrire une nouvelle Constitution

Reste à savoir quelles alliances se formeront entre les partis de gauche et les indépendants, mais aussi avec les élus des peuples indigènes, auxquels 17 sièges sont réservés. Beaucoup ont en commun le rejet du modèle économique néo-libéral hérité de la dictature, et le Chili pourrait se rapprocher un peu de la social-démocratie.

Enfin, on le savait, cette Assemblée sera presque parfaitement paritaire. Et les femmes candidates ont d'ailleurs obtenu de très bons scores à travers tout le pays.

Des élections municipales et régionales avaient aussi lieu ce week-end. L'Assemblée constituante prendra ses fonctions le mois prochain, et aura au maximum un an pour rédiger une nouvelle Constitution, qui sera ensuite soumise à référendum.

