Dans l'Arizona, des Républicains veulent en finir avec le recomptage des votes de la présidentielle

Quatre mois après l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, certains Républicains veulent toujours prouver que l’élection présidentielle a été volée à Donald Trump. Dans l’Arizona, une entreprise privée recompte depuis fin avril les votes du comté de Maricopa. Après trois semaines de recomptage, seulement un quart des votes ont été analysés. Ça suffit, estiment désormais les élus du comté.

La présidente républicaine du Sénat d’Arizona a convoqué les élus de son parti ce mardi 18 mai. L’objectif : faire le point sur les soi-disant « graves problèmes » que la société Cyber Ninjas, proche de Donald Trump et mandatée par des hauts responsables républicains de cet État, dit avoir détecté en recomptant les votes du comté de Maricopa.

Un « simulacre » d'audit

Mais les élus de Maricopa justement ne participeront pas à la rencontre. « Ce recomptage encourage nos citoyens à se méfier des élections, ce qui affaiblit notre démocratie ». Les mots sont forts. Ils émanent du conseil des superviseurs de Maricopa, l’organe législatif du comté. Ses cinq élus, dont quatre sont pourtant républicains, s’insurgent contre cet audit, qu’ils qualifient de « simulacre ». Les superviseurs se disent unis dans leur « opposition au grand mensonge ». Comprendre : les fausses allégations de fraude lors de la dernière présidentielle.

Défendre la vérité

Ils demandent à la présidente du Sénat d’Arizona de mettre fin au recomptage et appellent la classe politique et la population à se joindre à eux pour défendre la vérité et le fait qu'une majorité d’Américains a voté pour Joe Biden et que Donald Trump a perdu l’élection.

