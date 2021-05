Assaut du Capitole: la chambre basse vote pour une commission d'enquête

La chambre des représentants a voté en faveur de la création d’une commission bipartisane sur l’assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Dix élus y siègeront, cinq de chaque parti. Mais pour être validé, le texte doit encore être voté au Sénat et de nombreux élus républicains s’y opposent. Donald Trump s’est lui-même déclaré hostile à l’idée de cette commission.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Cette loi n’a rien à voir avec la politique partisane, il s’agit de chercher la vérité », entame John Katko, élu républicain qui a co-signé le texte. Mais au sein de son parti, les fidèles de Donald Trump sont hostiles à toute commission d’enquête sur les seuls événements du 6 janvier. Ils souhaitent y inclure les violences qui ont eu lieu au printemps dernier en marge des manifestations pour plus de justice raciale.

Marjorie Taylor Greene dénonce une chasse aux sorcières lancée contre les partisans de l’ex-président. « Ce qui va se passer avec une commission sur le 6 janvier, c’est que les médias vont s’en servir pour salir les partisans de Donald Trump et le président Trump pendant les prochaines années. »

Ulcéré par cette rhétorique et ces calculs politiques, le représentant démocrate Tim Ryan se fâche. « Des gens ont escaladé le Capitole, frappé des policiers du capitole à la tête avec des tuyaux de plomb et on ne parvient pas à un accord bipartisan ? Qu’est ce qui doit arriver encore dans ce pays ? »

Le texte est finalement adopté à la chambre avec 35 voix républicaines à la chambre. Il doit encore être voté au Sénat. Mitch McConnell, chef des républicains à la chambre haute, a clairement exprimé ses réticences. Rien ne garantit que la commission verra le jour.

