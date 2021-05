Covid-19: Cuba accélère le tempo de la vaccination

Cuba a développé ses propres vaccins anti-coronavirus encore en phase de tests cliniques. Mais face à la hausse des cas de contaminations le pays vaccine déjà et le pays entend bien rattraper son retard. Les autorités ont annoncé que 70% de la population cubaine serait vacciné d'ici au mois d’août.

De notre correspondante,

Le pays est en retard, mais entend bien mettre un coup d’accélérateur, avec la vaccination qui a donc commencé à la Havane. Les deux candidats vaccins les plus développés Soberana et Abdala n’ont pas encore terminé les phases de test cliniques. On ne peut donc pas parler officiellement de vaccination, il s’agit d’une « intervention de santé publique », mais dans les faits 540 000 Havanais, dont la moitié sont des personnels de santé, ont déjà reçu une première dose de ces vaccins cubains ces derniers jours.

Pour les autorités cette vaccination est non seulement un impératif car le pays atteint des niveaux de contamination et de décès record. Mais c’est aussi une question de fierté, le président disait ce mardi 18 mai que « se vacciner est une fête de la souveraineté » et le gouvernement assène que Cuba sera le premier pays à vacciner toute sa population avec son propre vaccin.

Vacciner avant la fin des essais cliniques

La situation épidémiologique a accéléré le processus de vaccination. Ne pas respecter tout à fait le protocole dans l’élaboration d’un vaccin pourrait générer des critiques à l’international, mais sur l’île les Cubains sont réellement confiants et disent qu’ils avaient hâte de recevoir leur première dose de Soberana ou Abdala,

La population qui s’est faite vacciner ces derniers jours a confiance et admire même ses médecins et ses scientifiques. Et le ministre de la Santé a récemment expliqué que les bénéfices supplantent le risque.

On peut également supposer que si les autorités ont décidé de commencer cette vaccination massive, c'est que l’efficacité et la sécurité du vaccin du cubain est réelle, car le pays ne peut pas se permettre d’engager une telle campagne de vaccination sans être certain de son efficacité.

Manque de moyens pour assurer la vaccination

L'organisation du système de santé cubain avec des cabinets médicaux répartis sur tout le territoire permet d’être plus rapide et efficace dans cette intervention vaccinale, mais le problème c’est que tout ces cabinets ne disposent pas de système de réfrigération et le pays manque également de seringues pour injecter ce vaccin 100% cubain !

Il manque 20 millions de seringues pour pouvoir atteindre les objectifs de vaccination ! Plusieurs campagnes de don pour Cuba à l’international sont d’ailleurs mises en place. C'est un problème de taille que le gouvernement justifie… par le blocus américain. Et dans le même temps les autorités de santé disent être en mesure de produire quelque 100 millions de doses et avoir reçu des demandes d’une quarantaine de pays pour les commercialiser à travers le monde.

