À la Une: la Colombie n’accueillera pas la Copa America

La Colombie, privée d’accueil de la Copa America, cela fait les gros titres de la presse nationale. Le journal El Tiempo remarque que parmi les raisons évoquées par le gouvernement colombien demandant un report de la compétition (demande refusée par la Conmebol) ne figurait pas la mobilisation sociale actuelle dans le pays et ses conséquences pour la sécurité et l’ordre public.

Le quotidien de Bogota rappelle que les manifestations et les blocages des routes depuis trois semaines ont entraîné la suspension de plusieurs matches de football de la ligue nationale. La semaine dernière, plusieurs joueurs d’une équipe s’étaient retrouvés dans des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre et ont reçu du gaz lacrymogène. C’est à ce moment, souligne El Tiempo, que l’idée a commencé à germer selon laquelle il serait préférable de ne pas organiser la Copa América en Colombie. C’est donc l’Argentine qui sera le seul organisateur de la compétition, en tout cas si la situation sanitaire le permet, car le président Alberto Fernandez a décrété un reconfinement de 9 jours.

Reconfinement en Argentine

Selon le président argentin qui s’est exprimé hier à la télévision, le pays est en train de vivre le « pire moment de la pandémie » de Covid-19, avec en moyenne plus de 400 morts par jour. Ce nouveau reconfinement fait la Une de la presse. El Dia précise que l’Argentine se trouve actuellement avec l’Uruguay et le Paraguay en tête des pays latino-américains avec le taux de mortalité le plus élevé par rapport au nombre d’habitants. Confronté à une augmentation importante de cas de contamination, la décision du président ressemble à une mesure désespérée, écrit l’éditorialiste de Clarin.

Selon le journal, le gouvernement peine à trouver une réponse adéquate à la progression de la pandémie.

« Alberto Fernandez cherche toujours les fautes chez les autres », écrit Clarin, « par exemple en expliquant que la hausse des cas est liée aux écoles de Buenos Aires qui restent ouvertes ». Mais le gouvernement se garde de commenter le processus de vaccination qui avance beaucoup trop lentement parce que les doses de vaccin promises pour le printemps ne sont finalement pas arrivées, écrit Clarin.

« Vous avez les morts du Covid-19 sur la conscience »

La gestion gouvernementale de la pandémie du Covid-19 est aussi à la Une de la presse brésilienne avec le témoignage d’un ancien ministre de la Santé auditionné par le Sénat. Depuis trois semaines, une commission d'enquête du Sénat brésilien est le théâtre d’un grand déballage tendu, avec des témoignages accablants sur l'irresponsabilité du gouvernement de Jair Bolsonaro face à la crise du coronavirus qui a fait presque 450 000 morts dans le pays. Hier l’ancien ministre de la santé, le général Eduardo Pazuello, a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui et le président, c’est le titre du journal en ligne Nexo. Alors que des notes internes circulaient assez tôt au sujet de la situation catastrophique à Manaus, il dit ne pas avoir été au courant du manque d’oxygène dont souffraient les hôpitaux de la capitale de l’Amazonas.

La Folha de Sao Paulo pour sa part publie une autre information accablante pour le gouvernement : le fabriquant Pfizer a fait plusieurs propositions d’achat de vaccin aux autorités brésiliennes, à partir du mois d’août de l’année dernière. Toutes ces propositions, envoyées par mail, sont restées sans réponse de la part du gouvernement. Hier lors de l’audition de l’ancien ministre de la Santé, un sénateur de l’opposition a réagi vivement, accusant les autorités de « comportement criminel ». Et en s’adressant directement à l’ex-ministre, il lui a lancé : « vous et le président, vous avez les morts du Covid-19 sur la conscience ! ».

Une école haïtienne victime de violences liées aux gangs

Un lycée de Port-au-Prince est paralysé depuis plusieurs semaines à cause des violences quotidiennes dans le quartier où il se situe. C’est à la une du Nouvelliste. Selon le journal, « la terreur règne dans le quartier de Bel Air et ses environs », la guerre des gangs entrave le bon fonctionnement du lycée Alexandre Pétion. Lors des examens début avril « les balles pleuvaient » autour de l’école, selon les enseignants qui pour certains préfèrent ne plus se rendre dans l’établissement. Une pétition lancée pour attirer l’attention des autorités sur la situation insoutenable du lycée est restée sans effet, d’après le Nouvelliste.

