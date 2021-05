États-Unis: McDonald’s visé par un procès pour discrimination des sociétés afro-américaines

Aux États-Unis, un homme d'affaires afro-américain poursuit en justice la chaîne de restauration rapide McDonald's. Il accuse ses dirigeants de ne pas faire suffisamment appel à des sociétés afro-américaines pour sa publicité et réclame des dommages et intérêts.

L'homme qui part au combat contre le géant américain se nomme Byron Allen. Ce patron noir américain dirige deux sociétés, la première Weather Group, la seconde Entertainment Studios Networks, qui produit des films et détient une dizaine de chaînes de télévision américaine. Il vient de déposer une requête devant un tribunal de Californie pour discrimination des entreprises contrôlées par des Afro-américains.

Discrimination

Byron Allen affirme que sur son budget de publicités télévisées aux États-Unis en 2019, d'1,6 milliard de dollars, McDonald’s n'a consacré que 0,31% de cette somme à des médias contrôlés par des Afro-américains. Il soutient même que le groupe de restauration les discrimine intentionnellement, en leur refusant des contrats basés sur des stéréotypes raciaux.

Dix milliards de dollars

Au titre du préjudice, il réclame dix milliards de dollars de dommages et intérêts. En réponse, McDonald's s'engage à étudier cette plainte et annonce son intention de doubler son budget publicitaire d'ici quatre ans dans les médias détenus par des patrons noirs, hispaniques, mais aussi par des femmes et autres groupes sous-représentés. Ses dépenses publicitaires dans ces médias devraient ainsi passer de 2 à 5%.

