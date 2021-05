Covid-19: Argentine se reconfine jusqu'à la fin du mois

L'Argentine resserre les boulons du confinement ce samedi dès 00 heure alors que la pandémie de Covid-19 repart dans le pays, et ce pour neuf jours.

Alors que la pandémie fait quelque 490 morts par jour, selon l'AFP, et que le pays vit le « pire moment de la pandémie » selon le président Alberto Fernández, l'Argentine se reconfine jusqu'au 30 mai à minuit.

Pendant cette période, seuls les commerces essentiels resteront ouverts et toutes les activités en présentiel suspendues, hormis les livraisons à domicile. Les Argentins ne seront autorisés à sortir à proximité de chez eux que de 06H00 à 18H00.

Mais, précise l'Agence France presse, sur ces neuf jours, trois seulement sont des jours ouvrables, les 24 et 25 mai étant fériés en Argentine. Le retour à la normale se fera à partir du 31 mai 00h00 heure avec toutefois un confinement total le week-end des 5 et 6 juin, a précisé le président argentin. Ce nouveau confinement sera similaire à celui instauré l'an dernier, décidé au début de la pandémie, et qui avait duré plusieurs mois.

Cette fin de semaine, l'Argentine a enregistré près de 35.900 nouveaux cas de contamination et 435 morts en 24 heures en raison de l'épidémie de Covid-19. Et les hopitaux arrivent à un taux d'occupation de plus de 70% des lits de soins intensifs, notamment dans ce que l'on appelle « le grand Buenos Aires ».

Sur cette carte (datant du 15 mai) extraite d'un tweet du président argentin et provenant du ministère argentin de la Santé, on peut voir l'évolution des régions gravement touchées par le Covid-19 de mars à mai 2021. © Ministerio de Salud, Direccion nacional de epidemiologia

« Le problème est gravissime », a déclaré le président argentin dans une allocution télévisée. Il s'est aussi félicité du niveau d'aides publiques de l'Etat argentin aux secteurs touchés par la pandémie. L'Etat continuera à aider les secteurs les moins favorisés et les entreprises avec des subventions financées en partie par un impôt sur les grandes fortunes, a indiqué Alberto Fernandez qui participait hier vendredi au sommet virtuel du G20 à Rome sur le financement des vaccins.

La pandémie repart à la hausse en Amérique latine

Plus d'un million de décès dus au Covid-19 ont été officiellement recensés depuis le début de la pandémie en Amérique latine et aux Caraïbes, l'une des rares régions où les chiffres repartent à la hausse, selon un comptage de l'AFP effectué hier vendredi.

Plus d'un million de décès ont été enregistrés dans la région, pour quelque 31.586.000 cas détectés. Et près de 90% des décès enregistrés par la région se répartissent entre cinq pays qui représentent 70% de sa population : le Brésil (446.309 décès), le Mexique (221.080), la Colombie (83.233), l'Argentine (73.391) et le Pérou (67.253). Depuis la découverte du virus en décembre 2019 en Chine, l'Amérique latine et les Caraïbes sont, selon les bilans officiels, la deuxième région la plus endeuillée au monde, derrière l'Europe et devant les États-Unis et le Canada.

avec AFP

