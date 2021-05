États-Unis: le permis de séjour temporaire prolongé pour les Haïtiens

Les immigrants haïtiens se rassemblent pour rejeter la décision de mettre fin au TPS (statut de protection temporaire) pour les Haïtiens, dans l'arrondissement de Manhattan à New York, États-Unis, le 21 novembre 2017. (Photo d’illustration)

Pour les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, c'est un immense soulagement : ce week-end, l'administration Biden a finalement décidé de prolonger d'un an et demi le permis de séjour temporaire pour tous les Haïtiens sans papiers qui vivent sur le sol américain. Les États-Unis reconnaissent que la crise en Haïti est telle que les ressortissants haïtiens ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité.

« Haïti connaît actuellement de graves problèmes de sécurité, des troubles sociaux, une forte augmentation de violations des droits humains, une pauvreté endémique et un manque de ressources de première nécessité, exacerbé par la pandémie de Covid-19 », c'est ce que déclare le secrétaire américain à la Sécurité intérieur, Alejandro Mayorkas. Et il poursuit : « Nous avons donc décidé que nous devions faire notre possible pour soutenir les ressortissants haïtiens aux États-Unis jusqu'à ce que les conditions en Haïti s'améliorent ».

La mesure de l'administration Biden concerne quelque 100 mille Haïtiens. Depuis 2017 et l'annonce de Donald Trump de supprimer leur permis de séjour temporaire sur le sol américain, ils vivaient avec la peur d'être expulsés. Leur statut leur donne le droit de vivre et de travailler aux États-Unis.

De son côté, le président haïtien s'est félicité de l'annonce américaine. Passant sous silence la grave crise multi-dimensionnelle que traverse Haïti et qui est à l'origine de l'annonce américaine, Jovenel Moïse a salué une décision, qui, selon lui, « confirme la solidité de l’amitié entre les deux pays ».

