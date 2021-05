À la Une: Bolsonaro défie les mesures sanitaires et rassemble ses sympathisants à Rio

Publicité Lire la suite

Presque tous les quotidiens qui ont couvert la parade de Jair Bolsonaro en moto dimanche 23 mai soulignent le fait que le président brésilien d’extrême droite a fait fi de toutes les précautions sanitaires de base. Non seulement il n’a pas porté de masque (comme d’ailleurs la plupart de ses militants, selon O Globo), mais il a critiqué une nouvelle fois les mesures de restrictions mises en place par les gouverneurs, ces gouverneurs qui tentent selon lui d’instaurer « une dictature ».

Jair Bolsonaro qui s’est présenté lors de cette manifestation à Rio de Janeiro en défenseur des libertés était accompagné par son ancien ministre de la Santé, Eduardo Pazuello. Un général qui est accusé par de nombreux sénateurs de la commission d’enquête sur la gestion de la pandémie par le gouvernement d’avoir menti lors d’une audition la semaine dernière pour minimiser la responsabilité des autorités fédérales.

La présence de cet ex-ministre, également sans masque, à une manifestation de soutien en faveur du président est vue comme un affront par cette commission d’enquête, écrit Folha de São Paulo. Selon le journal, certains responsables de l’armée ont également désapprouvé la participation du général sans masque de protection et seraient en train d’étudier la mise en place d’éventuelles sanctions.

Les Afro-Américains témoignent un an après la mort de George Floyd : « Nous ne sommes pas en sécurité »

L’anniversaire de la mort de George Floyd est une occasion pour la presse de revenir sur cette année qui a marqué l’histoire du pays. Le New York Times par exemple a recueilli six témoignages poignants de jeunes Américains, dans un article intitulé « Nous ne sommes toujours pas en sécurité ». Darnelle, 27 ans, un Afro-Américain de New York explique que le meurtre de George Floyd a renforcé le sentiment qu’il avait depuis toujours, à savoir que des Noirs vivent sous la menace constante des suprématistes blancs. « Vivre dans ce pays, c’est vivre sur une poudrière », dit-il.

Selon Dylan, 22 ans, les manifestations contre les violences policières dans le Montana, où elle vit, se sont déroulées sous l’œil d’individus armés qui ressemblaient à des milices. Certains manifestants ont été agressés et poursuivis jusque chez eux. Le sentiment d’insécurité est aussi très présent chez Amira, une d’origine asiatique. Depuis la mort de George Floyd, elle estime que sa vie peut aussi être mise en danger par le comportement de la police. « Le pire », explique-t-elle au New York Times, « c’est lorsque ma fille de 6 ans me dit : “Maman, j’ai peur que des officiers de police me traitent comme lui, comme George Floyd” ».

Nouveau signe de vie des huit soldats vénézuéliens capturés par des ex-Farc

Au Venezuela, cela fait un mois que huit soldats ont été capturés par un groupe de dissidents de l’ancienne guérilla des Farc. Selon le journal 2001, le gouvernement vénézuélien, après avoir attendu trois semaines avant de reconnaître officiellement l’enlèvement de ses soldats, est en contact avec la Croix-Rouge pour tenter de les libérer. Le journal note la grande discrétion des autorités sur cette affaire. Les 8 soldats ont été capturés le 23 avril dernier, lors de combats avec des dissidents de l’ex-guérilla des Farc.

Une nouvelle vidéo a été publiée ce week-end par l’ONG vénézuélienne Fundaredes. Elle montre tous les soldats captifs. L’un d’entre eux lit un message destiné au gouvernement vénézuélien, il demande au numéro 2 Diosdado Cabello de tout faire pour faciliter leur libération. C’est à lire sur le site d’information Infobae. Il faut savoir que depuis la fin du mois de mars, les combats dans cette région frontalière avec la Colombie ont fait 16 morts du côté de l’armée vénézuélienne, selon le bilan officiel.

Direction les États-Unis, où la communauté haïtienne a célébré la prolongation du statut de protection temporaire TPS

Cette décision concerne plus de 60 000 Haïtiens vivant aux États-Unis, écrit El Nuevo Herald. Ils bénéficieront d’une prolongation de 18 mois de leur statut, une mesure saluée entre autres par l’archevêque de Miami qui la qualifie de justifiée étant donné les problèmes d’insécurité en Haïti. Le responsable religieux qui s’exprime dans le journal de Floride demande cependant à l’administration Biden de trouver une solution « permanente », pour ces migrants haïtiens.

En attendant, certains d’entre eux ont laissé éclater leur joie publiquement après l’annonce par le gouvernement. C’est à lire dans le Journal News, un quotidien de l’État de New York. Un responsable de la communauté haïtienne de Spring Valley y rappelle que les Haïtiens ont été en première ligne pour combattre la pandémie du coronavirus, beaucoup d’entre eux travaillant dans le secteur de la santé. « D’autres personnes ont pu rester à la maison, mais pas nous », a-t-il déclaré au Journal News, avant de continuer : « notre communauté a payé un lourd tribut, beaucoup d’Haïtiens sont morts du Covid ».

