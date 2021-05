Équateur: Guillermo Lasso investi président d'un pays en crise

Après deux échecs en 2013 et 2017, le banquier libéral de 65 ans Guillermo Lasso devient ce lundi le nouveau président équatorien. Il succède à Lenin Moreno qui quitte le pouvoir avec un taux d’approbation de 9,3%, selon l’institut de sondage Cedatos.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Le nouveau président équatorien Guillermo Lasso hérite d’un pays durement touché par une crise économique, sociale, sanitaire et éthique, aggravée par la pandémie. Neuf millions de personnes vaccinées en 100 jours, c’est la promesse électorale de Guillermo Lasso qui marquera le succès ou l’échec du début de son mandat.

Avec 417 000 personnes contaminées, 20 000 morts officiels et une surmortalité de 62 000 personnes que seule la pandémie explique, l’Équateur a été durement touché par la crise sanitaire. Économiquement, son PIB a chuté de 7,8% l’an dernier. L’économie devrait rebondir de 3% cette année, mais ce n’est pas assez pour lutter contre la hausse du chômage et de la pauvreté.

Guillermo Lasso a reconnu qu’il affrontait une réalité « très complexe et des besoins illimités » alors que ses ressources sont « très, très limitées ». Il a promis une réforme fiscale audacieuse favorable aux investissements, notamment dans le secteur touristique, et une campagne agressive de privatisation ou de mise en concession de raffineries, routes et autres actifs de l’État.

Un plan de gouvernement qui devra passer l’écueil du Congrès où il n’a pas de majorité législative et où ce programme libéral risque de ne pas plaire aux députés indigènes et de centre gauche qu’il a soutenu pour obtenir la présidence de l’assemblée.

