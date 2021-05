Thomas Nolan (criminologue): «L'immunité qualifiée est au centre de l’opposition à la loi George Floyd»

Des manifestants protestent contre les les violences policières à Washington, le 31 mai 2020. REUTERS - YURI GRIPAS

Il y a un an, le 25 mai, George Floyd mourrait lors d’une interpellation, étouffé par le policier Dereck Chauvin qui avait maintenu son genou sur son cou pendant 8 minutes et 46 secondes. Pour le criminologue Thomas Nolan. Pour le criminologue et ex-policier de Boston Thomas Nolan, il est nécessaire d'adopter la loi George Floyd, quitte à faire l'impasse sur certains points.