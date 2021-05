Chili : le gouvernement met en place un pass sanitaire, malgré des contaminations en hausse

Au Chili, près de 40% de la population a déjà reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19. Mais une grande partie du pays reste confinée, car le virus continue de beaucoup circuler. Dans ce contexte, le gouvernement va mettre en place dès ce mercredi 26 mai un « pass sanitaire » ou « pass mobilité » qui permettra aux personnes vaccinées de sortir sans permis, même pendant le confinement. Un pass qui donnera aussi le droit aux habitants qui sont confinés le week-end de voyager hors de leur région.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Dans le centre-ville de Santiago, Inès, 70 ans, est vaccinée depuis plus d'un mois. Elle est ravie de l'annonce de ce pass sanitaire : « Je suis très contente car je n'avais pas pu aller dans ma résidence secondaire, et là je vais enfin pouvoir le faire. »

Un peu plus loin, Cristian, 50 ans, aimerait bien avoir accès lui aussi à ce pass mobilité, présenté par le gouvernement « Je ne comptais pas me faire vacciner, mais cette annonce me fait changer d'avis, et pour y accéder, je suis prêt à sauter le pas. »

28 000 morts

Pourtant assez peu de Chiliens sont anti-vaccins, mais les soignants craignent surtout que cette mesure favorise la propagation du virus. Comme José Luis Espinoza, de la Fédération nationale des infirmiers, interrogé par une radio chilienne : « Cette annonce suscite de la confusion. Il est aberrant de permettre aux habitants de se déplacer davantage alors que la pandémie n'est pas encore sous contrôle ».

Les services de réanimation sont occupés à plus de 300% par rapport à la période antérieure au début de la pandémie, et le nombre de cas de Covid est en nette hausse au Chili depuis deux semaines.

Le Covid-19 a fait plus de 28 000 morts au Chili, pour 19 millions d'habitants.

