Haïti: l'état d'urgence sanitaire déclarée après une hausse des cas de Covid-19

Jusque-là relativement épargnée par l’épidémie de coronavirus, Haïti enregistre une hausse rapide de cas, une semaine après la détection dans le pays des variants anglais et brésilien. Voulant réduire les risques de contaminations, les autorités ont une nouvelle fois rendu le port du masque obligatoire dans les lieux publics et exigent des points de lavage des mains dans tous les bâtiments à travers le pays.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Depuis mars 2020, Haïti n’avait officiellement enregistré qu’à peine 250 décès dûs au Covid-19. Mais 15 cas mortels ont été recensés ces dernières 72 heures aussi le gouvernement a-t-il déclaré l’état d’urgence sanitaire, pour seulement huit jours.

Marie-Greta Roy Clément, ministre de la Santé explique le choix de cette courte période d'état d'urgence : « Pourquoi un arrêté pour encore huit jours ? Nous n'avons pas voulu paniquer la population en prenant des mesures drastiques. Cet arrêté est davantage un renforcement des mesures barrières. Nous avons noté que les gens ne mettaient plus de masques. On leur demande maintenant de le mettre et, pour diminuer la circulation des gens et les attroupements, on instaure un couvre-feu de 22h à 5h. Probablement, cet arrêté va être renouvelé s’il n’y a pas une baisse dans les chiffres, et ce, pour une période plus longue avec des mesures beaucoup plus drastiques. »

Pour l’heure, dans les rues et les transports en commun pourtant bondés de la capitale ce lundi, rares sont encore les gens à porter des masques.

