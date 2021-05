Premier tête-à-tête entre Biden et Poutine prévu le 16 juin à Genève

Les présidents américain et russe se rencontreront le 16 juin prochain à Genève en Suisse. Une annonce faite ce mardi par la Maison Blanche et le Kremlin. Ce sera le premier tête-à-tête entre les deux chefs d’État. Un sommet qui intervient dans un climat tendu entre les deux pays. Depuis son arrivée à la présidence, Joe Biden a critiqué à plusieurs reprises le président russe, mais il entend maintenir avec la Russie une coopération qu’il juge essentielle sur plusieurs dossiers clés.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

C’est une rencontre où devrait souffler le chaud et le froid. Dans un communiqué la Maison Blanche dit vouloir profiter de ce sommet pour établir avec Moscou une relation plus stable et plus prévisible. Mais depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden affiche sa fermeté face à Vladimir Poutine, qu’il a même qualifié de tueur en mars dernier.

L’administration américaine a imposé plusieurs vagues de sanctions à la Russie, dénonce ses interférences dans les élections, ses atteintes aux droits de l’homme et les menaces qu’elle fait peser sur la souveraineté de l’Ukraine. Mais les États-Unis rappellent qu’ils ont aussi prolongé le traité New Start sur le désarmement, et soulignent que la Russie est un partenaire essentiel sur la question du contrôle des armes nucléaires, notamment pour relancer les discussions avec l’Iran et la Corée du Nord.

Le face-à-face entre Joe Biden et Vladimir Poutine donnera aux deux hommes l’occasion de se mesurer, mais ne permettra pas forcément d’avancer sur ces questions clés. La Maison Blanche fait savoir qu’aucune percée de taille n’est attendue.

