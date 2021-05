À la Une: en Colombie, la tension ne baisse pas d’un cran

Publicité Lire la suite

En Colombie, où depuis le 28 avril la contestation ne faiblit pas, un Palais de justice a été incendié dans la nuit de mardi à mercredi par des manifestants dans la ville de Tulua, dans le département du Cauca, dans le sud-ouest du pays. Une information qui fait la Une d’une bonne partie de la presse colombienne. Selon Semana qui met en ligne des images de cet incendie, c’est suite à l’intervention de forces de l’ordre qui ont tenté de déloger des manifestants que des hommes encagoulés ont mis le feu au Palais de justice. Des délinquants comme les qualifie Semana.

Une personne serait morte selon El Pais, version colombienne. Ce quotidien, qui a pu discuter avec des pompiers de Tulua, explique que ces derniers n’ont pu intervenir directement, car il y avait trop de monde. Certains manifestants auraient même empêché les camions de pompiers d’accéder au bâtiment explique El Pais. Un acte condamné par le maire de la ville et qui a fait ressurgir les souvenirs de la prise d’otage en 1985 dans le Palais de justice de Bogota par les guérilleros de M-19. Une prise d’otage qui avait coûté la vie à quarante-quatre personnes, dont trente-trois guérilleros.

Au Mexique, une campagne électorale meurtrière

La violence continue de ternir la campagne électorale moins de deux semaines avant des élections fédérales, régionales et municipales, le plus grand scrutin organisé dans l’histoire du Mexique. Ce mardi, une candidate à la mairie de Moroléon a été assassinée, ce qui porte le total à trente-quatre candidats tués depuis septembre 2020. Un chiffre fourni par la société Etellekt et que l’on retrouve dans les pages de La Razon de Mexico.

Selon ce cabinet d’expertise en matière de risque quatre-vingt-huit personnalités politiques ont été tuées depuis septembre 2020, parmi lesquelles 34 candidats aux élections prévues le 6 juin. La dernière victime en date est Alma Barragán qui a été tué ce mardi alors qu’elle se rendait à un meeting électoral, selon El Universal. Deux autres personnes ont été blessées lors de la fusillade. Un assassinat bien entendu condamné. Son parti, le « Mouvement citoyen » réclame une enquête approfondie et que les coupables soient lourdement condamnés détaille le quotidien.

Dans les pages de Milenio, Ruben Salazar qui travaille pour le cabinet Etellekt explique que c’est dans les États où une alternance politique est envisageable que l’on constate le plus de violence et d’assassinats de candidats et de personnalités politiques. Soixante-seize des 88 hommes politiques tués étaient membres de l’opposition explique cet analyste. Un chiffre qui fait froid dans le dos, mais qui reste en deçà de celui des élections de 2018. 152 personnalités politiques avaient alors été tuées, dont 48 candidats.

Nouveau référendum révocatoire à l’encontre du président vénézuélien Nicolas Maduro

Des opposants, qui souhaitent également prendre part aux négociations entre le gouvernement et les partis d’opposition, ont décidé d’accélérer le processus en réclamant au Conseil national électoral d’activer cet outil annonce le quotidien argentin Clarin. Nicolas Maduro a réalisé plus de la moitié de son mandat depuis le 24 mai dernier et donc selon la Constitution vénézuélienne, il est possible d’organiser un tel référendum.

En lançant cette démarche, ces opposants espèrent pouvoir fixer plus rapidement des dates pour des élections et accentuer la pression sur Nicolas Maduro. Mais Clarin rappelle qu’en 2016 l’opposition avait échoué dans sa tentative d’organiser un tel référendum.

Une Américaine empoche un million de dollars en pensant avoir perdu

Il s’agît d’une certaine Lea Rose Fiega, une habitante du Massachusetts, qui a pour habitude de toujours acheter son ticket dans la même épicerie, le Lucky Stop. Ce jour du mois de mars elle est pressée et pense ne pas avoir gagné. Elle donne son ticket au vendeur pour qu’il le jette, détaille le Washington Post. Mais dix jours plus tard Abbi Shah, le fils du propriétaire de l’épicerie, décide de trier les tickets avant de les jeter et remarque que celui-là n’a pas été totalement gratté.

En fait il s’agissait d’un ticket gagnant avec un prix d’un million de dollars. Abbi Shah pense être riche, envisage déjà d’acheter une voiture. Mais suite à un conseil de famille, il décide de rendre le ticket à Lea Rose qui n’en croit pas ses yeux. Elle donnera par la suite une partie des gains à cette famille qui a également reçu un chèque de dix mille dollars de la Loterie du Massachusetts qui a tenu à saluer leur geste.

