Mexique: une candidate à un poste électoral assassinée à quelques jours du scrutin

Au Mexique, l’émotion est vive après un nouvel assassinat politique. À quelques jours des élections législatives et municipales, une candidate au poste de maire a été tuée par balles, en pleine réunion électorale. La violence politique a augmenté d’un cran à l’approche du scrutin prévu le 6 juin : plus de trente candidats aux postes électoraux ont été assassiné depuis le début la campagne il y a huit mois.

C’est le dernier témoignage de Alma Rosa Barragán. Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, la candidate sociale-démocrate à la mairie de Moroleón, une ville moyenne du centre du pays, invite les habitants à la rejoindre pour une réunion électorale. Quelques minutes après, plusieurs hommes armés font irruption dans le meeting et tirent sur elle, la blessant mortellement.

La plupart des partis politiques ont condamné ce nouvel assassinat d’un candidat à un poste électoral, et le procureur de l’État de Guanajuato a annoncé la création d’une unité spéciale chargée de mener l’enquête. En fait, ce sont les aspirants aux postes de maires qui sont les principales victimes des assassinats ciblés, plus d’une trentaine depuis le début de la campagne. En tout depuis septembre dernier, les autorités ont comptabilisé plus de 500 agressions contre des militants ou des dirigeants politiques.

Des dirigeants qui ont en commun d’avoir essayé de défier le pouvoir local en place. Ce qui gêne visiblement les organisations criminelles qui sont soupçonnées d’être derrière la plupart de ces meurtres. À quelques jours du scrutin, cette campagne entre déjà dans l’histoire du Mexique comme la plus violente depuis 20 ans.

