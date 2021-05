À la Une: un mois de colère en Colombie

Publicité Lire la suite

Cela fait un mois, tout juste, que la Colombie est confrontée à une colère sociale. Ce vendredi, un nouvel appel à manifester a été lancé dans tout le pays. C'est un projet de réforme fiscale – rapidement mis dans un tiroir – qui avait mis le feu aux poudres, mais les revendications se sont multipliées pour prendre des formes très diverses.

Difficile de prévoir une sortie de crise alors que même le cadre d’éventuelles négociations est toujours en discussion. Les pré-accords qui devaient être signés entre le gouvernement et le Comité national de grève pourraient être retardés, explique El Pais. L'équipe de négociation du gouvernement exige en effet que la levée des barrages et le déblocage des routes figure dans le texte à venir, ce qui « n'a pas très bien été accueilli par les représentants du mouvement social ».

Radicalisation

Le New York Times publie et analyse ce vendredi un ensemble de vidéos montrant des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ces vidéos, pour certaines insoutenables, « vont du matraquage de manifestants déjà en garde à vue à la mort par balle d'un étudiant de 17 ans qui s'enfuyait en courant ». Elles prouvent, selon le journal, « l'usage flagrant et indiscriminé de la force envers les civils », notamment de la part des forces anti-émeutes. El Heraldo rapporte que la vice-présidente et cheffe de la diplomatie colombienne, Marta Lucia Ramirez, a écrit à la Cour interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) et à l'Organisation des États américains (OEA). Elle leur demande de préciser l'agenda de leur déplacement. Bogota avait jusqu'ici botté en touche quant à une éventuelle visite immédiate de ces organismes.

La presse colombienne évoque aussi la radicalisation de certains manifestants. El Heraldo rapporte que le directeur de la police nationale a dénoncé jeudi, en conférence de presse, la séquestration et la torture de huit agents des forces émeutes de l'Esmad dans la Vallée du Cauca. Leur véhicule a été brûlé. Une agression filmée, précise Semana.

Nicaragua : une possible adversaire du président Ortega poursuivie

Au Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios s'est présentée jeudi devant le procureur général de la République, raconte La Prensa Grafica. Il s’agit de sa deuxième convocation en moins d'une semaine. Cristiana Chamorro est une possible rivale du président Ortega, au pouvoir depuis 2007, pour la présidentielle du 7 novembre. Elle est la fille de Violeta Chamorro qui avait défait Daniel Ortega lors de la présidentielle de 1990. Elle est désormais poursuivie pour quatre actes d'accusation, selon son avocate, dont celui de blanchiment d'argent.

Celle qui se dit victime d'un « procès macabre » et rappelle que ses comptes bancaires ont été gelés. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les Droits de l'homme se dit « profondément préoccupés par le fait que les chances du Nicaragua d'organiser des élections libres et honnêtes s'amenuisent en raison des mesures prises par les autorités contre les partis politiques, les candidats et les journalistes indépendants ».

Canada : audiences dans l’enquête sur la mort de Joyce Echaquan

On part maintenant au Canada, où se tient le dixième jour d'audiences publiques pour tenter de faire la lumière sur le décès de Joyce Echaquan. Il y a huit mois, cette femme autochtone avait diffusé une vidéo de son agonie dans un hôpital du Québec et des insultes proférées contre elle par une infirmière. « Joyce Echaquan est morte d’un œdème pulmonaire et aurait pu être sauvée », selon un médecin entendu jeudi. Le Devoir note qu'une « plainte a été déposée devant le conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec ». Il précise que « l’infirmière détient toujours son droit de pratique ». « La semaine dernière lors de son témoignage », ajoute Le Devoir, « l’infirmière s’est excusée » ; elle a soutenu « qu’elle n’était pas raciste », mais « a pointé du doigt la surcharge de travail ».

Plus léger : venons-en à cette grosse frayeur pour les habitants de San Antonio au Chili. De nombreuses photos et vidéos, assez impressionnantes, ont été partagées sur les réseaux sociaux. Au premier regard, c'est comme si un mur d'eau, une vague gigantesque, allait s'abattre sur cette ville portuaire de la région de Valparaiso. « C'était en réalité un nuage », écrit El Dia. Il s’agit d’un phénomène atmosphérique rare, comme l'explique un météorologue : une forte humidité a généré cette nébulosité qui a progressé de l'océan vers la côte. Il tient à rassurer : ce n'est pas un signe de tremblement de terre, mais le « spectacle terrifiant de la nature », comme l'écrit La Tercera.

Friends option botox

C'était l'événement à la télévision jeudi 27 mai : le retour des six acteurs de la série Friends. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe et Joey n’avaient pas été réunis depuis 17 ans dans les anciens décors de la série. Les journaux du continent en parlent avec un certain engouement et beaucoup de nostalgie. La pandémie n'y est peut-être pas pour rien : on y avait bien droit « après l'année qu'on a eue », commente par exemple The Star au Canada. « Ce n'est pas un nouvel épisode. L'idée est de réunir ces six acteurs » pour les observer « faire la fête, se souvenir, plaisanter (...) rire ensemble. En fait, comme nous rêverions de le faire avec nos propres amis dont nous nous sommes éloignés depuis plus d'un an », commente Folha de Sao Paulo.

Désormais, « ce sont des hommes et des femmes d'âge moyen. (...) Certains ont grossi », remarque le quotidien brésilien « au moins un a abusé du botox ». Une seule révélation, résume Le Devoir, deux acteurs étaient à l’époque amoureux l'un de l'autre ! Les acteurs ne reviennent pas sur les controverses, notamment certains gags qui ont mal vieilli. « On n'apprend pas grand-chose », conclut le journal canadien, mais « ce fourre-tout sympathique », « ponctué d’extraits hilarants et de fous rires contagieux », « ne rate pas sa cible ».

