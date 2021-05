César Prieto, le meilleur joueur de baseball cubain fait défection aux États-Unis

Le baseball cubain est encore victime d’une défection, alors que l'équipe nationale est arrivé en Floride pour participer au tournoi qualificatif américain des équipes de baseball pour les Jeux olympiques de Tokyo. Huit équipes des Amériques se disputent une place pour les JO, et Cuba entame ce tournoi amputé de l’un de ses meilleurs joueurs.

Avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

À peine arrivé sur le sol américain, César Prieto quitte l’équipe cubaine de baseball ! À 22 ans, le talentueux et prometteur joueur originaire de Cienfuego a fait défection. La fédération cubaine de baseball l’a confirmé, commentant une décision « contraire à l’engagement pris avec son peuple et son équipe, et qui a engendré le dédain de ses coéquipiers ».

Cuba se dit même victime de trafiquants et avait déjà dû faire face à un long et laborieux processus d’obtention de visa pour les États-Unis. Le jeune César Prieto, est considéré par certains comme le meilleur joueur de baseball cubain, il pourrait donc très vite faire l’objet de convoitises de la part de grandes équipes américaines de la Major League, comme cela a été le cas de plusieurs joueurs cubains avant lui.

César Prieto est loin d’être un cas isolé, car les Cubains sauf à faire désertion ne peuvent pas jouer dans les grands clubs américains.

Un accord avait pourtant été conclu entre la Major League de Baseball et la fédération cubaine en 2018, pour le leur permettre, mais c’était sans compter sur les sanctions de Donald Trump. Dans ces conditions, les Cubains parviendront-t-ils à se qualifier pour Tokyo ? Alors que le baseball fait son retour aux Jeux Olympiques après 12 ans d’absence, et que Cuba est le pays qui détient le plus de médailles en baseball !

