En Argentine, le Covid-19 met les services de soins intensifs sous forte tension

La situation sanitaire est de plus en plus critique en Argentine, où le record de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures a, une nouvelle fois, été battu jeudi 27 mai. Depuis un mois, le nombre moyen de décès quotidiens a été multiplié par deux. Une accélération de l’épidémie qui met les services de soins intensifs au bord de la saturation.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Au niveau national, les trois quarts des lits de soins intensifs sont actuellement occupés, un record depuis le début de la pandémie. À l’hôpital Fernández de Buenos Aires, où travaille l’infirmière Luciana Franco, les 50 lits que compte le service de soins intensifs sont occupés. « La situation dans mon service est assez dramatique. Les patients sont dans des états très graves, leurs séjours sont longs et il y a aussi des patients très jeunes », raconte-t-elle.

«Nous ne sommes pas préparés psychologiquement pour choisir qui prendre en charge ou non »

Dans cinq provinces du pays, le taux d’occupation des services de soins intensifs dépasse les 90%. Plus aucun lit n’est disponible à Sante Fe, où le décès mercredi 26 mai d’une jeune fille de 22 ans qui avait été photographiée la veille couchée sur le sol en attendant un lit, a ému le pays. Luciana Franco craint d’être bientôt confrontée à ce genre de situation. « Rien que de penser à ce genre de chose m’angoisse et m’attriste, explique-t-il. Nous sommes formés pour sauver des vies, nous ne sommes pas préparés psychologiquement pour choisir qui prendre en charge ou non. Ce sont des concepts de temps de guerre. »

Autre sujet d’inquiétude dans les services de soins intensifs : l’oxygène, qui pourrait venir à manquer comme en avril 2020 si les cas de Covid-19 continuent d’augmenter.

