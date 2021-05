Ouragan Harvey: Houston privée des fonds fédéraux pour sa reconstruction

Vue aérienne d'une partie de la ville de Houston, sous les eaux, le 27 août 2017. Christian Tycksen via REUTERS

RFI

En 2017, l'ouragan Harvey avait causé 125 milliards de dollars de dégâts. Quelques 300 000 bâtiments et 500 000 véhicules avaient été endommagés ou détruits rien qu’au Texas. Et 103 personnes avaient perdu la vie tandis que des dizaines de milliers de personnes avaient été déplacées à cause des inondations. Quatre ans plus tard, les autorités texanes ont reçu les fonds fédéraux pour la réparation et Houston, la plus grande ville touchée par l’ouragan, a appris qu’elle ne recevrait rien.