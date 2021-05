Canada: découverte macabre dans un ancien établissement pour enfants autochtones

Un monument en mémoire des élèves des écoles où ont été "éduqués" des enfants autochtones, devant le pensionnat où seraient enterrés plus de 215 d'entre eux.

Une bonne partie du Canada a peine à croire à la découverte faite dans un ex-pensionnat pour élèves autochtones en Colombie-Britannique, à l’extrême-ouest du pays. Plus de 200 corps d'enfants y auraient été découverts.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante au Québec, Pascale Guéricolas

Les restes d’au-moins 215 enfants seraient enterrés sur le terrain de cette école où des élèves de plusieurs nations autochtones dormaient et étudiaient entre 1890 et 1963. Des experts tentent maintenant d’identifier et de rapatrier ce qu’il reste des corps.

Les chefs autochtones de Colombie-Britannique tentent de mettre sur pied un plan pour pouvoir rendre les restes de corps à leur famille, plusieurs décennies après leur disparition. Des historiens fouillent d’ailleurs les archives laissées par la congrégation religieuse qui gérait le pensionnat pour trouver trace des décès et des enterrements d’écoliers.

4 000 enfants disparus

Cela fait 20 ans que la communauté autochtone, où se trouve cette école, s’emploie à vérifier ce que racontent les survivants qui l’ont fréquenté. Plusieurs témoignaient des décès de leurs camarades suite à des privations, à des mauvais traitements, dans parler des épidémies. L’utilisation d’un radar a permis de détecter la présence de dépouilles dans ce pensionnat que fréquentaient environ 500 enfants autochtones chaque année.

De tels établissements existaient aux quatre coins du Canada. Ils visaient à éduquer les jeunes selon la culture dominante, en les détournant de celle de leurs parents. Au fil du temps, plus de 4 000 enfants auraient disparu, sans que bien souvent leur famille ne soient prévenues, ni qu’elles puissent se recueillir sur leurs tombes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne