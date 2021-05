Colombie: Ivan Duque annonce «un déploiement militaire maximum» à Cali

via REUTERS - COLOMBIA PRESIDENCY

En Colombie où les manifestations durent depuis un mois, le président Ivan Duque sort son armée. Plus d’un millier de soldats se sont déployés samedi dans la ville de Cali, où 13 personnes - au moins - ont encore été tuées vendredi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf

Ces nouvelles violences portent à plus de 60 le nombre de morts depuis le début de la mobilisation, selon les organisations des droits de l’homme. L’armée est désormais autorisée à intervenir un peu partout dans le pays pour lever les barrages tenus par les manifestants.

A Cali, le conflit social a pris des allures de guerre civile. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des policiers et des civils qui tirent sur les manifestants au milieux des cris, des barricades et des vitrines brisées. Vendredi, Un des civils qui a tiré, et tué un manifestant, a ensuite été lynché à mort, sous l’œil des téléphones portables.

Militarisation du pays

Le président Ivan Duque a fait le voyage a Cali pour annoncer je cite « un déploiement militaire maximum ». Il a dénoncé las actes de vandalisme. Il n’a pas eu un mot pour les victimes de la répression policière. Le décret présidentiel signé samedi autorise l’armée à intervenir, en soutien des autorités locales et de la police dans huit départements et treize villes. La droite évidemment applaudit.

Mais la mesure n’est pas de nature à calmer la rue. Samedi, la ville de Popayan a été le théâtre de nouvelles violences. Les partisans du dialogue social, les organisations des droits de l’homme et l’opposition jugent la militarisation du pays dangereuse, et inconstitutionnelle.

► À lire aussi : Colombie: le président Duque envoie l'armée à Cali après un mois de mobilisation

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne