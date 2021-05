À la Une: les promesses de Jair Bolsonaro aux peuples autochtones

Publicité Lire la suite

Au Brésil, Jair Bolsonaro fait des promesses à l'ethnie yanomami. Dans une vidéo publiée dimanche, à l’occasion de son premier déplacement en territoire autochtone, le président a soutenu que le gouvernement brésilien « respectait » les communautés yanomamis et que leur volonté serait respectée. « Vous ne voulez pas de mines ? Il n'y aura pas de mines », a-t-il déclaré devant leurs représentants.

Mineurs illégaux

Depuis 2020, ces communautés alertent les autorités sur la situation d'extrême tension régnant sur leurs territoires, qui constituent la plus grande réserve indigène du pays. Jair Bolsonaro promet même que « l'armée brésilienne fera respecter leurs droits ». Mais il n'évoque pas, remarque Folha Boa Vista, les « attaques de mineurs illégaux », qui représentent pourtant « l'une des principales causes de destruction de (...) la forêt amazonienne ». La déforestation « a augmenté de 30% en 2020 sur les terres des Yanomami », la plus grande réserve du pays.

Comment s'est vraiment déroulée ce déplacement du président ? La question est posée par Brasil de Fato. Ce journal brésilien d’opposition s'amuse de la « mise en scène » orchestrée par les conseillers du président pour avoir de belles photos. En réalité, tout le monde n'a pas été convié, notamment la Fédération des organisations indigènes de la région, très critique de cette initiative de Jair Bolsonaro. Le journal regrette aussi que le président, qui multiplie les déplacements soit « resté la plupart du temps sans masque » au contact de ces communautés particulièrement vulnérables au Covid-19.

Texas : la loi sur le droit de vote ne passera pas

Aux États-Unis, les élus démocrates du Texas ont saboté, explique le New York Times, une « loi électorale de grande envergure (...) ferait [du Texas] l'un des endroits du pays où il serait le plus difficile de voter ». Pas de vote au volant de sa voiture, par exemple, ni de bureaux ouverts 24h sur 24. L’objectif des républicains est de rendre les élections plus sûres. Mais ces facilités de vote sont particulièrement prisées des minorités, notamment des Afro-américains, qui le plus souvent votent démocrates.

Pour saboter le vote de dimanche soir, les élus démocrates ont organisé une « sortie spectaculaire », écrit le New York Times. Un texto a été envoyé au groupe d'élus, leur demandant de quitter discrètement la salle. Résultat : quorum non atteint et vote reporté aux calendes grecques, sauf si le gouverneur convoque une session extraordinaire du Congrès. Le quotidien note qu’en dehors du Texas, « de nombreux États, dont l'Arizona, l'Ohio et le Michigan, ont des Parlements qui peuvent encore faire avancer ce type de lois électorales ». Les élus républicains sont « soutenus par la base du parti et des médias conservateurs qui ont largement adopté les mensonges électoraux diffusés par Donald Trump et ses alliés » et « insistent pour améliorer la sécurité électorale ».

Colombie : Egan, super star

La presse colombienne affiche en une, ce lundi, le visage d’un nouveau héro national. « Merci Egan », titre El Pais, sous une grande photo d'Egan Bernal embrassant sa coupe, celle du Tour d'Italie. Le Colombien de 24 ans remporte son premier Giro, mais sa « deuxième grande course », note le quotidien, puisqu'il avait remporté le Tour de France 2019. « Est-il déjà le meilleur cycliste colombien de l'histoire ? » s'interroge El Pais. En tout cas « toute la Colombie est en fête », note Las 2 Orillas. « Et comment ! Compte tenu de la crise sociale que connait notre pays ».

Où ira la Copa ?

Enfin, c'est à la une de toute la presse argentine et du continent : la Copa America n'aura pas lieu en Argentine ! A deux semaines du coup d'envoi, la Conmebol, la Confédération sud-américaine de football l'annonce dans un communiqué. Après la Colombie, c'est au tour de l'Argentine de botter en touche en raison de la crise du Covid-19. Tout s'est apparemment joué ce week-end, raconte La Nacion, après « des réunions et des appels téléphoniques (...) pour analyser tous les indicateurs sanitaires » et « les conséquences politiques de l'organisation de la plus ancienne compétition au monde » en temps de pandémie. Un sondage tout juste publié a peut-être pesé dans la balance, note El Dia: 70% des Argentins s'opposaient à l'organisation de la Copa dans leur pays, des chiffres en rupture « avec la polarisation [habituelle] entre le kirchnerisme et l'opposition ».

Qui pour organiser cette Coupe désormais ?Peut-être « le Chili et l'Uruguay », avance El Dia, « à moins que la Copa ne soit reportée à la fin de l'année ». Pourquoi pas au Paraguay, « où se trouve le siège de la Conmebol » ? propose Clarin. Pour La Voz, désormais, ce sont les États-Unis qui sont pressentis. Clarin est du même avis. Ce pays présente l'avantage d'être « très avancé sur le plan de la vaccination », ce qui « permettrait la présence d'un certain public dans les stades ». Les États-Unis pourraient surtout, ajoute le quotidien argentin, apporter un soutien financier non négligeable à la compétition. Mais au final, la compétition sera organisée au Brésil du 13 juin au 10 juillet a annoncé la Confédération américaine de football en fin de journée ce lundi.

