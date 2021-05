États-Unis: les Américains retrouvent goût au voyage lors du week-end du «Memorial Day»

De très nombreux Américains ont profité du week-end du «Memorial Day» pour voyager alors que la crise sanitaire a mis le secteur de l'aérien au ralenti depuis plus d'un an. AFP - FREDERIC J. BROWN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Aux États-Unis, ce lundi est férié en l’honneur des soldats morts pour la patrie. Le week-end du « Memorial Day » signe habituellement le début de l’été. Il a occasionné cette année un pic dans les transports aériens. La moitié des adultes américains sont vaccinés et après plus d’un an de restrictions dues à la pandémie, des millions d’entre eux ont pris leurs premières vacances loin de chez eux.