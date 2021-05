Cuba cherche à attirer l'attention de Joe Biden sur l'embargo américain

Cuba se mobilise encore et encore, appelant la population à sortir dans la rue et en dénonçant l’embargo américain à l’international .

Avec notre notre à La Havane, Domitille Piron

L’arrivée du président démocrate à la Maison Blanche avait apporté un souffle d’espoir à Cuba mais c’était sans compter le silence politique de Washington envers la Havane. Alors les Cubains multiplient les appels du pied à Joe Biden, comme ce dimanche par exemple avec une mobilisation à Cienfuegos et en bateau

Toujours plus de discours, de conférences de presse et de manifestations. Cuba mobilise tous les moyens pour tenter d’attirer l’attention de Joe Biden sur le blocus. Comme ce dimanche lors d’un défilé en bateau organisé à Cienfuegos.

Yusemi Rodriguez est venu observer la courte parade pour dire et redire stop à l’embargo. « En ce moment on doit lutter contre le covid et contre le blocus, explique-t-il. Le Covid c’est une maladie, et le blocus aussi, mais il peut cesser ! »

Tentative désespérée

Les moyens et la motivation parmi la population semblent cruellement manquer. Une vingtaine d’embarcations à peine sont sortis sur la baie de Cienfuegos, mais du côté de l’organisation, Naylin Leon Fernandez, de l’Union des jeunesses communistes estime que la mobilisation contre le blocus ne peut cesser.

« Nous ne pouvons pas nous fatiguer, se convainc-t-elle. Nous les Cubains nous ne pouvons pas baisser les bras parce que notre commandant Fidel quand il était dans la Sierra a eu des moments difficiles aussi mais il ne s’est pas fatigué et ça fait partie de l’héritage qu’il nous laisse, nous ne pouvons pas nous fatiguer et nous continuerons de dire non au blocus ! »

Une tentative désespérée parmi tant d’autre pour mobiliser la population et attirer l’attention des américains sur Cuba, car certains comme Esteban Nunez croient encore aux promesses du président démocrate de revenir sur les sanctions imposées par l’administration Trump. « Avec lui, estime Esteban, nous avons un peu plus d’espoir et si nous restons unis nous parviendrons à mettre fin à ce blocus qui dure depuis tant d’années ! »

