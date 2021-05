La folie TikTok gagne la classe politique mexicaine

Logo de Tiktok (image d'illustration). Lionel BONAVENTURE AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au Mexique, des élections législatives, régionales et municipales auront lieu le 6 juin prochain. Ce sera le plus grand scrutin de l’histoire du pays avec 21 000 postes d’élus et quelque 150 000 candidats. Au niveau fédéral, le parti d’Andrés Manuel López Obrador devrait conserver son statut de première force politique du pays à la chambre des députés. Mais au-delà des enjeux politiques, la campagne a été marquée par un déferlement de vidéos électorales sur les réseaux sociaux.