Présidentielle au Pérou: un dernier débat à l'image d'une campagne agressive

Les deux candidats Keiko Fujimori et Pedro Castillo lors du dernier débat de la campagne avant le scrutin du 6 juin. REUTERS - SEBASTIAN CASTANEDA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À une semaine du second tour de l’élection présidentielle au Pérou, les deux candidats en lice, Keiko Fujimori de la droite populiste et Pedro Castillo de la gauche radicale, se sont affrontés dimanche soir lors d’un dernier débat télévisé avant le scrutin de dimanche prochain. Une soirée marquée par l’absence de propositions détaillées et par des attaques personnelles, à l’image de la campagne électorale.