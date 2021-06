À la Une: fortes critiques au Brésil qui accueillera la Copa America

Après le retrait de l'Argentine et de la Colombie, l'organisation de la Copa America qui débute dans quatorze jours a été attribuée au Brésil.

L'organisation de la Copa America qui débute dans quatorze jours a été attribuée au Brésil après les retraits des co-organisateurs argentins et colombiens pour raisons sanitaires. Une décision de la Confédération sud-américaine de football qui laisse sceptique au Brésil, mais qui aurait reçu l’aval des autorités fédérales brésiliennes selon G1, la version gratuite de Globo. Le quotidien revient dans son édition sur les critiques qui émanent d’une partie de la classe politique qui dénonce l’organisation d’une telle compétition en pleine crise pandémique.

« Le championnat de la mort » n’a pas hésité à dire Renan Calheiros, sénateur brésilien et également rapporteur de la commission du Sénat sur la crise du Covid-19, dans un pays qui n’arrive pas à endiguer la pandémie. Les critiques se multiplient et pas seulement de la classe politique, les ONG et le milieu médical se montrent sceptiques. Face à tant de critiques, le gouvernement fédéral finalement pourrait bien changer son fusil d’épaule. C’est ce qu’explique le chef du cabinet présidentiel dans les pages du quotidien sportif argentin Olé. « Rien n’a été définitivement tranché, nous sommes en plein processus » explique-t-il.

En fait ce n’est pas le gouvernement fédéral qui pourrait s’opposer à cette Copa America, mais les gouverneurs des régions qui doivent donner leur autorisation. Des gouverneurs qui sont pour le moment majoritairement opposés, explique Olé.

Le Pérou, le pays avec le plus grand nombre de décès par million d'habitants au monde

Au Pérou, un pays en pleine campagne pour le second de l’élection présidentielle prévue dimanche prochain et qui continue d’être fortement touché par la crise sanitaire, les autorités ont annoncé ce lundi un nouveau décompte des victimes. Si jusqu’à présent le pays comptabilisait 67 807, le chiffre annoncé hier à de quoi surprendre, explique La Republica. Selon un rapport remis au gouvernement 180 764 personnes seraient en fait décédées du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. Ce qui ferait du Pérou le pays avec le plus grand nombre de décès par million d'habitants au monde, selon un classement établi par l'AFP.

Un chiffre qui comptabilise les décès jusqu’au 22 mai inclus. Qu’est-ce qui explique une telle différence ? Selon le quotidien, c’est la méthodologie de l’étude qui a changé. De nouveaux critères ont été définis pour déterminer s’il s’agit d’une mort liée au Covid-19 ou non alors que jusqu’à présent seules les personnes décédées ayant réalisé un test au préalable étaient comptabilisées.

Des mesures sanitaires pour le scrutin de dimanche au Pérou

L’ONPE, le bureau national des processus électoraux, a annoncé ce lundi les mesures qui seront appliquées dimanche prochain, explique El Comercio. Il sera par exemple obligatoire de porter deux masques à l’intérieur des bureaux de vote. Les présidents des bureaux de vote, les assesseurs devront porter une visière de protection en plus des deux masques.

Les horaires ont été également aménagés. Entre deux heures et quatre heures de l’après-midi par exemple seules les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées pourront voter. Gel pour les mains, prise de température seront également au menu.

Les étudiants colombiens en quête de solution à la crise en Colombie

La situation semble totalement figée en Colombie plus d’un mois après le début de la contestation. Les discussions entre les responsables du Comité de grève et les autorités n’avancent pas. Du coup certains envisagent de mettre en place un nouvel agenda pour tenter de trouver une issue négociée à la crise. Une initiative des étudiants en grève qui souhaitent se regrouper entre universités va justement dans ce sens, détaille ce mardi El Espectador.

Comme l’explique le quotidien, les jeunes ne se sentent pas forcément représentés par les responsables du Comité de grève. Du coup plusieurs grandes universités du pays tentent de s’allier. Une initiative encouragée par Sergio Jaramillo, ancien commissaire colombien pour la Paix, qui explique que c’est ainsi qu’au Chili en 2019 un dialogue a pu s’instaurer entre le gouvernement et les manifestants. Les jeunes colombiens veulent donner une nouvelle impulsion aux discussions et c’est en mettant une plateforme ouverte à tous qu’ils pourront trouver des solutions, explique Sergio Jaramillo dans les pages d’El Espectador.

