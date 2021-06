Cuba: l’artiste dissident Luis Manuel Otero Alcantara est sorti de l'hôpital

Cuba: l'artiste dissident Luis Manuel Otero Alcantara à son arrivée à l'hopital Calixto Garcia de la Havane, le 2 mai 2021 où il a été hospitalisé après 8 jours de grève de la faim et de la soif (illustration). Sorti de l'hôpital le 31 mai, il a déclaré vouloir «reprendre la bataille». - CUBAN TV/AFP/File

A Cuba, le patient le plus médiatisé sort de l’hôpital ! L’artiste dissident Luis Manuel Otero Alcantara y avait été admis il y a environ un mois, après une grève de la faim et de la soif. Les autorités cubaines le tenaient jusqu’ici isolé de toute communication ce qui avait provoqué un vent d’indignation parmi les artistes indépendants Aussitôt dehors, le jeune plasticien et opposant a dit vouloir continuer la lutte pour la liberté à Cuba.