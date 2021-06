À la Une: le Canada, sous le choc, fait face à son histoire

Publicité Lire la suite

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s’est exprimé mardi 1er juin sur une affaire qui choque le pays tout entier. Les restes de 215 enfants autochtones ont été découverts sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. À partir du XIXe siècle jusque dans les années 1990, quelque 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et enrôlés de force dans ce type de pensionnats, pour tenter de les assimiler à la culture dominante.

« Notre pays les a laissés tomber. Il a laissé tomber leurs communautés et leurs familles. C’est la vérité, et c’est une vérité que nous devons tous affronter », a déclaré Justin Trudeau. Le Premier ministre a observé plusieurs minutes les paires de chaussures d’enfants et les peluches déposées en face du Parlement d’Ottawa, transformé en mémorial improvisé.

La découverte de cette fosse commune provoque un séisme au Canada. « De la côte Ouest à la côte Est, le pays reconsidère son histoire », titre le National Post en Une. Tout cela était connu depuis des années. « Malnutrition, maladies, absence de soins médicaux, coups, abus sexuels - tout cela a été prouvé », dans des rapports, rappelle le journal anglophone. Et pourtant, à l’époque, « l’émotion n’a pas provoqué le dégoût et l’indignation du grand public ».

Des enfants de 3 ou 11 ans entassés dans une fosse commune

« Pourquoi, tout d’un coup, en découvrant cette fosse commune, est-on étonné, choqué, ému ? », se demande un chroniqueur du journal La Presse. « Tout d’un coup, on voit. On imagine. On ne fait pas seulement “savoir”. On ressent ». « Deux cent quinze petits corps enterrés derrière une école (...). Sans sépulture. Sans registre. Sans nom. Ils avaient 3 ans, 7 ans ou 11 ans. (...) Le moins qu’on puisse faire est de continuer à chercher, partout au Canada. Dans notre propre cour, dans les pensionnats et foyers du Québec. Pour regarder les crimes de notre passé en pleine face ». Oui, « c’est peut-être ce qui a manqué au Canada jusqu’ici », pense aussi Le Devoir. « La capacité ou la volonté de voir, à un niveau profondément humain, ce qui a été fait aux peuples indigènes et à leur culture ».

Le journal s’interroge sur la couverture inégale de cette affaire par la presse canadienne. Selon Le Devoir, « les médias francophones ont été moins prompts à s’y pencher que leurs homologues anglophones ». « Dans les premiers jours, plusieurs médias canadiens, notamment au Québec, ont surtout relayé l’information uniquement à travers des dépêches d’agences de presse », précise le quotidien. Une militante pour les droits des autochtones se réjouit, dans les colonnes du journal, que l’information ait été reprise à l’étranger, ce « qui empêche les Canadiens de fermer les yeux et de s’enfermer dans le déni ».

Haïti : état d’urgence prolongé de 15 jours

Le président haïtien Jovenel Moïse a annoncé mardi 1er juin la prolongation de l’état d’urgence sanitaire de 15 jours face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le pays. Au cours des dix derniers jours, plus d’une quarantaine de personnes testées positives sont décédées en milieu hospitalier alors que, depuis mars 2020, moins de 300 décès avaient été officiellement attribués à l’épidémie en Haïti. Le Nouvelliste rappelle les grandes lignes du discours du président : « couvre-feu maintenu entre 10h du soir et 5h du matin », « interdiction d’organiser des cérémonies de fin d’études, des journées récréatives, des fêtes de fin d’année scolaire ».

Jovenel Moïse, dont la légitimité est contestée par l’opposition politique et une large partie de la société civile, appelle « à la collaboration de tous les secteurs du pays pour faire face à la propagation du virus ». « Quel que soit votre camp politique, déclare-t-il, l’heure est venue de nous mettre ensemble ».

Copa America au Brésil : une imprudence ?

La Copa America sera finalement disputée au Brésil. Après les désistements de la Colombie puis de l’Argentine pour raisons sanitaires, Jair Bolsonaro a confirmé que le coup d’envoi de la compétition serait donné dans son pays le 13 juin. Une décision « imprudente », juge O Globo, mais « pas surprenante », « de la part d’un président qui ne s’est jamais préoccupé de la gravité du Covid ». Il s’inquiète que tous les participants ne puissent pas être vaccinés, notamment les joueurs brésiliens, avant le coup d’envoi le 13 juin.

Pour O Globo, il « est déraisonnable d’accueillir la Copa América au moment où l’on pressent un nouvel effondrement des services de santé face à l’augmentation du nombre d’hospitalisations », et que « dans plusieurs États, les gouverneurs et les maires reprennent ou étendent les mesures de restriction ». « Il est désormais évident que le président n’a aucune considération pour la santé des Brésiliens », renchérit le journal Estadao. Un président qui « n’hésitera pas une seconde à servir exclusivement ses intérêts électoraux, même si cela met en danger la vie de la population ».

Chili : le président Piñera veut faire voter le mariage pour tous

Au Chili, le président Sebastian Piñera a annoncé qu’il allait donner un caractère d’urgence à l’examen du projet de loi en faveur du mariage pour tous. Cette annonce a surpris pas mal de monde, explique La Tercera, à commencer par les membres de la coalition gouvernementale. Certains regrettent de ne pas avoir été consultés, d’autres parlent carrément de « trahison ». Tout a été préparé dans le plus grand secret, selon La Tercera. « Selon le Palais, seul l’entourage le plus proche du président (...) était au courant » pour éviter les fuites.

Sebastian Piñera n’a pas toujours été en faveur du mariage homosexuel, loin de là, rappelle le journal. Il s’y opposait même catégoriquement en 2019. Il a pu être poussé à aller de l’avant « sous l’influence de sa famille, ses conseillers les plus proches et le fait qu’il s’agit d’une initiative bénéficiant d’un fort soutien public ». Mais ses motivations « se heurtent à la réalité », juge La Tercera. À savoir : « une coalition une fois de plus divisée » et dont les secteurs conservateurs sont farouchement opposés à ce projet de loi.

