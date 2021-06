États-Unis: Donald Trump abandonne son blog sans succès

Donald Trump a toujours une influence déterminante sur le parti républicain, mais a bien du mal à retrouver sa visibilité dans le monde virtuel : il met un terme à son blog un mois après son ouverture. Banni des réseaux sociaux, l’ancien président américain utilisait cette page pour publier ses communiqués. Le site faisait peu recette.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

La page était intégrée au site « Save America » « Sauvez l’Amérique », qui propose essentiellement des produits publicitaires à la gloire de Donald Trump et des appels aux dons. Ouvert le mois dernier et décrit avec emphase comme « un phare de la liberté dans une période de silence et de mensonges », ce blog contenait les communiqués de l’ancien président.

« Ce n'était qu'un complément aux efforts plus vastes que nous avons déployés et que nous déployons encore », a expliqué son principal conseiller après sa fermeture. Mais selon le Washington Post, Donald Trump a surtout ordonné de mettre un terme à ce blog du fait de son manque de succès. La presse américaine a calculé qu’il recevait moins de visiteurs qu’un site de recettes de cuisine.

Ce qui n’empêche pas l’ancien président de continuer à exercer une immense influence au sein du parti républicain et de croire à sa destinée. Selon le New York Times, il déclare à ses proches qu’il retrouvera la Maison Blanche au mois d’août prochain, conformément aux prédictions des sites conspirationnistes.

