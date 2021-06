Nicaragua: l'opposante Cristiana Chamorro dans le collimateur des autorités

Le ministère public nicaraguayen a demandé mardi 2 juin d'interdire à l'opposante Cristiana Chamorro, la fille de l'ex-présidente Violeta Barrios de Chamorro, d'occuper des fonctions publiques. Une initiative qui pourrait lui l'écarter de l'élection présidentielle de novembre prochain.

Selon le communiqué du parquet, Mme Chamorro est accusée entre autres de « délits de gestion abusive », de « blanchiment d'argent, de biens et d'actifs », rapporte l'Agence France presse.

Âgée de 67 ans, Cristiana Chamorro est la fille de Violeta Barrios Chamorro qui avait battu Daniel Ortega lors de l'élection présidentielle de 1990, alors qu'il tentait d'être réélu après son premier gouvernement. Cristiana Chamorro, qui n'est affiliée à aucun parti politique, est unesérieuse rivaleface à une éventuelle candidature du président sortant Daniel Ortega à la prochaine présidentielle de novembre. Des élections générales se tiendront le 7 novembre prochain.

Le 20 mai, le parquet a ouvert une enquête contre la fondation qui porte le nom de l'ancienne présidente et que Cristiana a dirigée, sur la base d' « indices clairs de blanchiment d'argent » durant la période 2015-2019. Mme Chamorro clame son innocence et décrit les accusations à son encontre de « farce macabre » avec pour but de l'écarter de la course électorale.

No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república. #SIANICARAGUA #NICARAGUA — Cristiana Chamorro (@chamorrocris) June 2, 2021

Sergio Ramirez entendu par la justice

L'écrivain Sergio Ramirez, qui fut un proche collaborateur de Daniel Ortega et vice-président du Nicaragua de 1979 à 1990 avant de s'en éloigner et de se présenter sous la bannière du Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) à la présidentielle de 1996, a été entendu sur ses liens présumés avec Cristiana Chamorro.

Ågé de 78 ans, l'écrivain a déclaré avoir été entendu sur les relations entre la Fondation Violeta Barrios de Chamorro (FVCH), et la fondation que lui-même dirige -qui a une vocation culturelle- et porte le nom de sa mère Luisa Mercado. L'écrivain, qui dans un de ses derniers romans dénonçait la corruption au Nicaragua, anime aussi la plateforme, Centroamérica Cuenta consacrée à la littérature d'Amérique centrale, et soutenue financièrement par la FVCH. Une vingtaine de personnalités du monde de la culture, des médias et de responsables de la FVCH ont été entendus par la justice, rapporte l'Agence France presse.

Le couple Ortega, Daniel le président et Rosario Murillo son épouse et vice-présidente, dirige le Nicaragua d'une main de fer depuis les élections de 2007 qui les ont ramenés au pouvoir. Le pays est régulièrement agité de manifestations pour réclamer le départ du couple présidentiel. Les exactions contre l'opposition sont régulièrement épinglées par les organisations de défense des droits de l'homme. En février, la FIDH a rendu un rapport de 70 pages à ce sujet.

Avril 2020, sur cette affiche dans la capitale Managua, le couple présidentiel Daniel Ortega et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo.

