Racisme au Québec: fin des audiences sur la mort d'une mère autochtone à l'hôpital

Banderole dans une manifestation en soutien à Joyce Echaquan, mère autochtone victime de racisme avant son décès à l'hôpital, le 3 octobre 2020 à Montréal. AFP - ERIC THOMAS

Texte par : Pascale Guéricolas 3 mn

Le 28 mai, des recherches ont détecté la présence de plus de 200 corps d’enfants autochtones en Colombie-Britannique dans l’Ouest canadien, scolarisés de force entre la fin du XIXe siècle et les années 1960. Au Québec, c’est le décès à l’hôpital d’une mère de 7 enfants d’origine autochtone qui déclenche l’indignation. Des audiences pour comprendre sa mort se terminent aujourd’hui. Depuis plus de deux semaines, le personnel soignant, la famille, des experts défilent à la barre pour raconter les derniers instants de Joyce Échaquan et proposer des recommandations pour qu’un tel drame ne se reproduise pas.