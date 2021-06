Vaccination aux États-Unis: Joe Biden lance un mois national d’action

70% des adultes américains vaccinés contre le coronavirus d'ici au 4 juillet, c’est l’objectif de Joe Biden. Pour l’atteindre, le président des États-Unis a lancé ce mercredi 2 juin un mois national d’action. Et il a sollicité les entreprises privées afin de convaincre les Américains d’aller recevoir leur dose.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Si vous n’êtes pas vaccinés, vous risquez toujours de tomber malade et de mourir, prévient le président. Douze États ont déjà atteint les 70% de personnes vaccinées. Insuffisant pour Joe Biden qui veut atteindre ce seuil dans tout le pays. Le président déplore notamment le faible engouement des moins de 40 ans pour le vaccin. Pour les convaincre d’aller recevoir leurs doses, la Maison Blanche a mobilisé.

« Nous allons encourager les gens à se faire vacciner avec des mesures incitatives et des récompenses, a affirmé Joe Biden. L’État de l’Ohio a offert une sacrée récompense : il compte un nouveau millionnaire la semaine dernière grâce à la créativité du gouverneur qui a organisé une loterie pour les vaccinés. La ligue de baseball offre des tickets pour les matchs. Et par-dessus cela, le brasseur Anheuser Busch offre de la bière jusqu’au 4 juillet ! Mais oui : faites-vous vacciner et buvez une bière ! »

Des volontaires vont faire du porte-à-porte tout le mois pour convaincre les récalcitrants. La vice-présidente Kamala Harris et la première dame contribueront à l’effort national : elles vont faire une tournée dans le Sud et le Midwest pour encourager les Américains à se faire vacciner.

