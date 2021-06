Washington confirme le don à l'étranger de 80 millions de doses de vaccins anti-Covid

Washington a annoncé jeudi que 75% des 80 millions de doses de vaccins anti-Covid promises par les États-Unis à des pays étrangers d'ici fin juin seraient distribuées via le dispositif de partage Covax.

« Aujourd'hui, le gouvernement annonce le cadre pour le partage de ces 80 millions de doses américaines à travers le monde », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. « Au moins les trois-quarts des doses données seront partagés via Covax », a-t-elle ajouté.

Cela représente au total 60 millions de doses distribuées via ce dispositif mis en place pour assurer une distribution équitable des vaccins, notamment aux pays à faible revenus. Les 25% restants (20 millions de doses) seront destinés « aux pays dans le besoin, ceux faisant face à des poussées de l'épidémie, aux voisins immédiats » des États-Unis, a précisé la Maison Blanche.

« Nous partageons ces vaccins pour mener le monde vers la fin de la pandémie »

Washington a également détaillé les pays auxquels les premières 25 millions de doses seront données : près de 19 millions passeront par Covax (6 millions pour l'Amérique du Sud et centrale, 7 millions pour l'Asie, et 5 millions pour l'Afrique). Et les 6 millions restants seront distribués directement à des pays « partenaires » (Mexique, Canada, Égypte, Irak, Yémen...).

« Nous ne partageons pas ces doses pour nous assurer des faveurs ou forcer à des concessions » de la part d'autres pays, a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué. « Nous partageons ces vaccins pour sauver des vies et mener le monde vers la fin de la pandémie, à la force de notre exemple. »

